Hollywood-Star Robert Duvall (95) verstorben

Hollywood trauert um einen seiner Größten: Robert Duvall, der unvergessliche Tom Hagen aus „Der Pate“, ist mit 95 Jahren friedlich in seinem Zuhause eingeschlafen.

Der renommierte Hollywood-Schauspieler Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Seine Frau Luciana teilte die Nachricht am Montag in einer bewegenden Erklärung mit: „Gestern haben wir Abschied genommen von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit. Bob ist friedlich zu Hause verstorben, umgeben von Liebe und Geborgenheit.“

Als prägende Gestalt der Filmgeschichte hinterließ Duvall ein beeindruckendes Vermächtnis. Seine Darstellung des Tom Hagen in Francis Ford Coppolas Mafia-Epos „Der Pate“ brachte ihm 1973 seine erste Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller ein. Sechs Jahre später folgte eine weitere Nominierung für seine ikonische Rolle als Lieutenant Colonel Kilgore in „Apocalypse Now“.

Oscar-Erfolge

Auch seine Leistung in „Der große Santini“ wurde 1980 mit einer Oscar-Nominierung gewürdigt. Den begehrten Goldjungen konnte er schließlich 1984 für seine Hauptrolle in „Comeback der Liebe“ entgegennehmen. Seine außergewöhnliche Karriere führte zu drei weiteren Oscar-Nominierungen: 1997 für „Apostel!“, 1999 für „Zivilprozess“ und 2015 für „Der Richter – Recht oder Ehre“.

Die Filmindustrie ehrte Duvalls außergewöhnliches Talent mit zahlreichen weiteren Auszeichnungen. Die American Society of Cinematographers verlieh ihm 1997 den ASC President’s Award für sein Lebenswerk, im selben Jahr folgte eine Ehrung durch das National Board of Review. Für seine Leistung in „Apostel!“ erhielt er 1998 den Satellite Award als bester Hauptdarsteller in einem Drama.

Weitere Ehrungen

Ein Jahr später wurde ihm für „Zivilprozess“ der Screen Actors Guild Award als bester Nebendarsteller zugesprochen. Seine Bedeutung für die Filmwelt wurde am 18. September 2003 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame dauerhaft gewürdigt.

Duvalls Auszeichnungssammlung umfasst auch vier Golden Globes, die er für seine Rollen in „Apocalypse Now“, „Comeback der Liebe“, „Weg in die Wildnis“ und „Stalin“ erhielt. Nach mehreren Nominierungen konnte er 2007 endlich auch einen Emmy gewinnen – für seine Darstellung des Prentice „Print“ Ritter in der Miniserie „Broken Trail“.

In ihrer Würdigung betonte Luciana Duvall die Persönlichkeit ihres verstorbenen Mannes: „Seine Leidenschaft für sein Handwerk wurde nur von seiner tiefen Liebe zu Figuren, einem guten Essen und dem Unterhalten seiner Gäste übertroffen.

In jeder seiner zahlreichen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten.“