Horror-Crash mit Ansage: Stalker überrollt 17-Jährige mit Jeep

Ein tödlicher Unfall mit Fahrerflucht erschüttert New Jersey. Hinter der Tragödie mit zwei jugendlichen Opfern könnte ein düsteres Motiv stecken.

Nach einer kurzen Fahndung konnte der Unfallfahrer gefasst werden und muss sich nun wegen zweifachen Mordes verantworten. Der schreckliche Vorfall ereignete sich am 29. September in Cranford, New Jersey, wo ein 17-Jähriger mit seinem Fahrzeug zwei gleichaltrige Mädchen tödlich erfasste und anschließend vom Unfallort flüchtete.

Wie Fox 5 NY (US-Nachrichtensender) berichtet, waren die beiden Jugendlichen auf E-Bikes unterwegs, als der Fahrer eines Jeeps sie erfasste. Nach dem Zusammenstoß setzte der Teenager seine Fahrt fort, obwohl eines der Fahrräder unter seinem Wagen eingeklemmt war. Das beschädigte Fahrzeug kam schließlich zum Stillstand, woraufhin der junge Mann zu Fuß die Flucht ergriff.

Schockierte Zeugen

„Ich sah zunächst nur ein Mädchen. Als ich dann die Straße weiterging, entdeckte ich das zweite Opfer“, schilderte eine erschütterte Augenzeugin. „Es gibt nichts Schlimmeres als das, was ich gestern mit ansehen musste. Ich habe selbst Kinder – keine Familie sollte so etwas durchmachen müssen.“

Besonders brisant: Eine Anwohnerin behauptete, der Unfallverursacher habe eines der Mädchen bereits seit längerer Zeit belästigt. „Er parkte vor ihrem Haus, verfolgte sie online und in der Schule. Die Polizei wurde schon vor drei Monaten informiert, aber nichts geschah.

Und jetzt das? Er wurde nie gestoppt.“