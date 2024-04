Im KOSMO-Test: Das Serviceangebot von MediaMarkt

Bei unserem Besuch im MediaMarkt entdeckten wir neben einem großen Elektroniksortiment auch maßgeschneiderte Dienstleistungen, die den MediaMarkt von anderen unterscheidet. Hier sind fünf Top-Services, die wir für Sie ausgewählt haben:

Schneller Reparaturservice für Smartphones und Kaffeemaschinen



Ist Ihr Smartphone oder Ihre Kaffeemaschine defekt? Kein Grund zur Sorge! MediaMarkt Reparaturservice inklusive des Reparaturbonus macht die Instandsetzung Ihrer Lieblingsgeräte nicht nur schnell, sondern auch kosteneffizient. Außerdem, werden Sie ganz offen beraten, ob sich eine Reparatur noch lohnt oder nicht. Natürlich werden auch Geräte repariert, die nicht bei MediaMarkt gekauft wurden.

Kompetente Beratung für Ihre Kaufentscheidungen

Experten von MediaMarkt stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Neben der persönlichen Beratung in den Filialen bietet MediaMarkt auch Online-Beratungsmöglichkeiten an. So können Sie bequem von zu Hause aus Expertenrat einholen, ohne auf den persönlichen Touch verzichten zu müssen. Bei Fragen zu Produkten, Einrichtungshilfe oder Nutzungstipps stehen Ihnen die Fachberater von MediaMarkt zur Verfügung.

Lieferservice, der Sie begeistern wird

In Wien und Umgebung müssen Sie nicht lange auf Ihre Bestellungen warten. MediaMarkts „Same Day Delivery Service” sorgt dafür, dass Ihre Elektronikprodukte noch am selben Tag bei Ihnen ankommen. Schnell, zuverlässig und bequem – so macht Einkaufen Spaß!

Ihr altes Gerät verdient ein zweites Leben – Trade-In bei MediaMarkt

Haben Sie alte Elektronik, die Sie nicht mehr benötigen? Trade-In-Service ermöglicht es Ihnen, Ihre alten Geräte einzutauschen und beim Kauf neuer Produkte zu sparen. Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, zum Umweltschutz beizutragen. Natütlich können Sie mehrere Geräte gleichzeitig bringen.

Startklar-Service: Sofort loslegen mit „ready to use” Produkten

Möchten Sie keine Zeit mit der Einrichtung Ihrer neuen Geräte verlieren? Die MediaMarkt Startklar Services bieten eine professionelle Einrichtung neuer Geräte, unabhängig davon, ob diese bei MediaMarkt gekauft wurden oder nicht. Lassen Sie Ihren neuen Fernseher entspannt zu Hause von einem Experten kalibrieren und einrichten, oder Sie kaufen ihn bereits kalibriert.