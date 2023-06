In Gold investieren: Alles, was Sie darüber wissen müssen

Schon immer galt Gold als wertvoller Besitz. Einige der frühesten Schriften beschreiben Gold als begehrtes Gut sowohl in Form von Kunst als auch als Währung. Heute bilden Investitionen in Gold eine der beliebtesten Investitionsformen und darum haben wir für euch eine Reportage über alles zusammengestellt, was ihr darüber wissen solltet.

Seitdem um 550 v. Chr. die ersten Goldmünzen geprägt wurden, stellten sie ein wichtiges Fundament des internationalen Geldsystems dar. Es wurde auch ein Schatz gefunden, der Gold enthält und Schätzungen zufolge aus der Zeit um 4.000 v. Chr. stammt. Das zeigt, dass der Besitz dieses Metalls seit langem mit Macht und Reichtum verbunden ist. Selbst, als Länder von Goldmünzen zu dem praktischeren Papiergeld übergingen, galt oft noch der „Goldstandard“, das heißt, dass auch diese Papierwährungen weiterhin an Gold gebunden waren.

Was Gold noch heute so besonders und faszinierend macht, ist seine Seltenheit. Gold ist so selten, dass die Welt in einer Stunde mehr Stahl produziert als sie seit Beginn der historischen Aufzeichnungen an Gold geschürft hat. Gold wird in verschiedenen Formen verwendet. Mehr als die Hälfte des Goldes wird heute zu Schmuck verarbeitet und etwa 20 % werden für Münzen und Ornamente verwendet und daneben spielt Gold auch in der Industrie eine Rolle.

Auch die Technologie treibt die Nachfrage nach Gold in die Höhe, denn es wird, gemeinsam mit anderen Edelmetallen, in vielen Geräten eingesetzt, angefangen vom Smartphone bis hin zum Elektroauto. Warum bleibt Gold in unserem digitalen Zeitalter, in dem viele Investitionsmöglichkeiten für Geld bestehen, ein so wichtiges Element im Portfolio jedes klugen Investors?

Gold – eine sichere Anlage für euer Geld

Wenn von sicheren Investitionen die Rede ist, liegt Gold immer ganz an der Spitze der Liste. Es ist ein bewährtes Investitionsgut, das seinen Wert über lange Zeiträume hält. Es ist nicht nur als „König der Edelmetalle“ bekannt, sondern auch als Tauschgut in Krisenzeiten. Einer der wichtigsten Vorteile von Investitionen in Gold ist, dass es von der Umsatzsteuer befreit ist. Damit kann man Gold also günstiger kaufen als andere Edelmetallen wie Silber und Platin. Mit Gold lässt sich auch leichter handeln als mit anderen Edelmetallen, denn es ist breiter anerkannt und geschätzt.

(Foto: iStock)

Gold ist unabhängig von Banken und Finanzinstituten, und das ist wichtig in Zeiten, in denen immer Menschen Angst haben vor einem staatlichen Zugriff auf ihr Konto. Mit Gold besitzt ihr einen realen physischen Wert, der nicht nur ungesichert auf Papier beruht. Ein weiterer Vorteil von Investitionen in dieses Edelmetall ist die Risikostreuung in Krisenzeiten. Die Investition in materielle Güter wie Gold bildet eine Alternative zu den traditionellen Investitionsformen wie Aktien oder Immobilien.

Damit wird deutlich, warum Gold unter den sicheren Investitionen immer im Trend liegt. Wenn ihr Sicherheit und Stabilität in einer Welt sucht, die oft unvorhersehbar scheint, ist Gold mit Sicherheit die richtige Wahl für euch.

