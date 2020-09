Influencerin (21) kandidiert bei den Wahlen in Bosnien-Herzegowina

Emina Jahić ist einer der großen jungen Stars Bosnien-Herzegowinas auf Instagram.

Mehr als 170.000 Menschen folgen der jungen Bosnierin auf Instagram und folgen ihr virtuell auf Schritt und Tritt. Nun will es Emina nicht nur mehr auf Instagram wissen: So kündigte Jahić ihre Kandidatur bei den kommenden Lokalwahlen in ihrer Stadt Tuzla an.

“Ich will die Lebensbedingungen von jungen Menschen verbessern. Das wird mein wichtigstes Anliegen sein”, erklärte die 21-jährige, neugebackene Politikerin, die für die Demokratische Front (DF) antreten wird.

Ob sie den Sprung in den Gemeinderat von Tuzla tatsächlich schafft, bleibt abzuwarten.