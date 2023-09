Ivana Knöll wird in griechischer Bar angegriffen

Ivana Knöll, die kroatische Influencerin, erlebte während ihres Griechenland-Urlaubs einen beunruhigenden Zwischenfall. In einer Bar wurde sie Ziel eines Angriffs, der von Eifersucht motiviert war. Sie nutzte ihre Plattform, um über die erschütternde Erfahrung zu berichten und eine wichtige Botschaft an ihre Follower und Frauen weltweit zu senden.

Während eines scheinbar idyllischen Urlaubs in Griechenland wurde Ivana Knöll, eine prominente kroatische Persönlichkeit, in einer Bar Opfer einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Der Angriff erfolgte durch eine Frau, die offenbar eifersüchtig war, weil ihr Partner Knöll Beachtung schenkte.

Knöll schilderte den Vorfall in einem ausführlichen Instagram-Post: „Gestern Abend wurde ich in einer Bar von einer unbekannten Frau mittleren Alters angegriffen. Sie hatte mich drei Stunden lang beobachtet, bevor sie zur Tat schritt. Ihre Wut ging so weit, dass sie drohte, mich umzubringen.“ Glücklicherweise konnten Freunde der Influencerin eingreifen und die Angreiferin festhalten, bis die Polizei eintraf und die Frau in Gewahrsam nahm.

Nicht anhand der Aufmerksamkeit eines Mannes messen

In ihrem Post appellierte Knöll auch an ihre Follower und an Frauen im Allgemeinen. Sie schrieb: „Wie können Sie so von Hass und Eifersucht erfüllt sein? Verstehen Sie nicht, dass es immer jemanden geben wird, der in irgendeiner Weise ‚besser‘ ist als Sie? Je eher Sie diese Tatsache akzeptieren, desto erfüllter und zufriedener werden Sie sein.“

Abschließend gab Knöll den Rat, den eigenen Wert nicht anhand der Aufmerksamkeit eines Mannes zu messen. „Männer können entweder eine Quelle der Stärke oder des Kummers sein, je nachdem, wie Sie sich entscheiden,“ warnte sie.