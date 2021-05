Jana Savić aus Belgrad ist das Top-Model Europas 2021

Die wunderschöne Jana Savić wurde von der Direktion der Miss-Wahlen zum Top Model Europas für das Jahr 2021 erkoren.

Jana Savić ist eine Schönheit, die erst 17 Jahre alt ist. Sie kommt aus Belgrad und spricht fließend Englisch. Seit langem versucht sie auch Russisch und Deutsch zu erlernen. Sie ist eine große Abenteurerin. Sie liebt es zu reisen und verschiedene Völker und interessante Kulturen und Architekturen in ganz Europa und der Welt kennenzulernen. Aufgrund ihrer schulischen Verpflichtungen hat die junge Jana nur wenig Zeit für ihre Hobbys. Jana versucht jedoch, ihre Freizeit so oft wie möglich mit Büchern zu verbringen. Neben der Liebe zum Lesen, befasst sich die schöne Frau sowohl mit Astrologie als auch mit Numerologie. Sie schreibt auch Songs und ist Mitglied der Gruppe ‘Models’. Ihre Liebe zur Musik spiegelte sich in ihrer langjährigen Ausbildung im lateinamerikanischen Tanz wider, wobei sie auch zahlreiche Preise gewann. Sie trainiert gerne und geht ins Fitnessstudio.

Jana sieht sich als einen Menschen mit großen Ambitionen und sie weiß auch, dass sie alles erreichen wird. Sie hofft, dass Menschen sie eines Tages anstelle ihrer Schönheit, für ihre inneren Werte wertschätzen werden.

Jana Savic (FOTO: zVg.)

Jana hat bereits einen großen Schritt gemacht. Von 23.000 registrierten Mädchen aus ganz Europa hat sie es geschafft, das Topmodel Europas 2021 zu werden. Bisher hat sie in mehreren Balkan-TV-Programmen mitgewirkt, darunter STIL, das in 186 Ländern auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird. Sie wird bald Gast in Fernsehprogrammen aus Mailand, Wien und Ljubljana sein. Diese Schönheit wird auch Jurymitglied beim Miss Europe-Festzug sein. Bald wird ihr Gesicht zahlreiche Cover und Werbetafeln schmücken.

