Junge Touristin durch eine Gruppe von Männern vergewaltigt

Palma de Mallorca – Ein Albtraum wiederholte sich für eine brasilianische Urlauberin auf der beliebten Baleareninsel Mallorca: Nach einer anfänglich einvernehmlichen intimen Begegnung erlebte die junge Frau einen schweren sexuellen Übergriff durch eine Gruppe von Männern. In einem erschütternden Vorfall, der Erinnerungen an einen ähnlichen Fall im letzten Jahr weckte, wurden vier italienische Touristen von den spanischen Behörden aufgrund des Verdachts der Gruppenvergewaltigung verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.

Die Ereignisse nahmen ihren Anfang in einer Bar am Paseo Maritimo, der pulsierenden Flaniermeile Palmas. Hier kam die junge Frau mit einem der späteren Angreifer ins Gespräch. Die beiden entschieden sich, gemeinsam in das Apartment des Mannes in der Nähe des berühmten Strandes Playa de Palma zu gehen. Was zunächst als einvernehmliche sexuelle Begegnung begann, wandelte sich laut Polizeiangaben jedoch zu einem Horrorszenario: Die Freunde des Mannes betraten abwechselnd das Zimmer und vergingen sich gegen den Willen der Frau an ihr.

Mit bemerkenswerter Geistesgegenwart und Mut gelang es dem Opfer, nach der Tat das Apartment zu verlassen und unbemerkt den Ausweis eines der Täter an sich zu nehmen. Diese entscheidende Beweishandlung führte die Polizei schließlich auf die Spur der vier mutmaßlichen Täter. Der Frau war es wichtig, unverzüglich rechtliche Schritte einzuleiten, um ihre Peiniger zur Verantwortung zu ziehen.

Polizeiliches Eingreifen & Festnahmen

Die sofortige Anzeige bei den lokalen Behörden und die Überreichung des entwendeten Ausweises ermöglichten es der Polizei, rasch zu handeln. Die Beschuldigten – vier italienische Staatsbürger, die sich bereits auf der Rückreise befanden – wurden noch auf Mallorca festgenommen. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft, wo sie auf die Weiterführung der juristischen Untersuchungen warten.