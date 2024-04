Kim kommt nach Belgrad: Kanye West blockiert JK auf Insta!

Die serbische Pop-Diva Jelena Karleusa spricht Klartext: In einem exklusiven Interview äußert sie sich zu Familie, Skandalen und ihrem Engagement gegen das illegale Veröffentlichen intimer Inhalte. Während sie in der Modewelt für Furore sorgt, plant sie auch eine politische Sendung und zeigt sich als engagierte Mutter, die Stärke vorlebt.

Karleusa zeigt sich begeistert von der bevorstehenden Boutique-Eröffnung Kim Kardashians in Belgrad. Als Fan von Kardashians Marke beabsichtigt sie, der Eröffnung beizuwohnen und ist bereits in Kontakt mit der US-amerikanischen Celebrity. Die Interaktion zwischen ihr und Kanye West, dem Ex-Ehemann Kardashians, scheint hingegen getrübt: Nach einer Pariser Modenschau blockierte West die serbische Sängerin auf Instagram, was zum Ende ihrer Bekanntschaft führte.

keine Freunde mehr

„Als ich bei der Vetements-Show in Paris auftrat, wurde Kanye sehr wütend auf mich, ich weiß nicht warum, und er hat mich auf Instagram blockiert! Ich habe ihn eingeladen zu kommen, aber er hatte irgendein Problem. Seitdem sind wir keine Freunde mehr.“, so JK.

Angesprochen auf ein mögliches Engagement im journalistischen Bereich, insbesondere als politische Moderatorin, nennt Karleusa Minister Goran Vesic, als ihren bevorzugten ersten Interviewpartner, gefolgt von Staatspräsidenten. Ihre Bewunderung für Vesics moderne Auffassung von Politik könnte eine neue Facette ihrer Karriere eröffnen.