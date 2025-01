Kindergartenbetreiber insolvent: 200 Kinder verlieren Platz

Der private Kindergartenbetreiber „Elternverein Perlenmeer“ steht vor erheblichen Herausforderungen. Am vergangenen Donnerstag wurde ein Sanierungsverfahren eingeleitet, was zum sofortigen Entzug der Betriebsbewilligung führte.

Als Konsequenz stellten die acht Wiener Standorte der Kette bereits am Montag ihren Betrieb ein. Rund 200 Kinder und 60 Mitarbeiter sind betroffen.

Hintergrund des Lizenzentzugs

Eine Sprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) erklärte, dass eine Insolvenz gemäß dem Wiener Kindergartengesetz ein berechtigter Grund für den Widerruf der Betriebsbewilligung sei: „Wir müssen davon ausgehen, dass es beim Betreiber hohe Schulden gibt und dadurch die Ausgaben nicht mehr gedeckt werden können. Gehälter können dann nicht mehr bezahlt werden, das Personal kommt nicht mehr zur Arbeit und die Kinder sind damit ohne Betreuung.“

Ein Bericht einer Gläubigerschutzorganisation gibt an, dass die Verbindlichkeiten des „Elternverein Perlenmeer“ etwa 407.000 Euro betragen.

Ursachen der finanziellen Probleme

Florance von Gleichen, Obfrau von „Perlenmeer“, erläutert, dass eine Kombination mehrerer Faktoren zur finanziellen Schieflage beigetragen hat. Bei der Übernahme mehrerer Standorte wurden unerwartete Altlasten mit übernommen, die nicht durch laufende Fördermittel gedeckt werden konnten. Weitere Herausforderungen ergaben sich durch Personalmangel, lange Krankheitsausfälle und Kommunikationsschwierigkeiten mit früheren Trägern.

Von Gleichen selbst stellte ein Privatdarlehen von 80.000 Euro zur Verfügung, während weitere Eltern den Verein mit 35.000 Euro unterstützten. Dennoch erwiesen sich diese Bemühungen als unzureichend, um den Betrieb aufrechtzuerhalten: „Mein positiver Ansatz und meine Hoffnung, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, haben sich als nicht ausreichend erwiesen. Ich war zu optimistisch, und das tut mir für alle betroffenen Familien und Kinder unendlich leid.“

Lesen Sie auch: Vierjährige schlafend vor Kindergarten gefunden Ein vierjähriges Mädchen aus Unna-Königsborn macht sich mitten in der Nacht auf den Weg zum Kindergarten. Das Motiv überrascht.

Mehr Kindergartenpersonal für bessere Deutschförderung gefordert Verena Blaschitz fordert mehr Fachkräfte in Bildungseinrichtungen, um die Sprachentwicklung von Kindern zu fördern.

ÖVP fordert Prüfung der Sprachförderung an Wiener Kindergärten Jüngste Daten zum Bezirk Favoriten zeigen, dass zahlreiche Erstklässler nur bedingt am Unterricht teilnehmen können.

Für die betroffenen Familien muss nun schnellstmöglich ein neuer Kindergartenplatz gefunden werden. Das Büro von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) informiert, dass am Samstag, dem 11. Jänner, eine Informationsveranstaltung am Thomas-Klestil-Platz 11 stattfindet. Von 9 bis 16 Uhr können Eltern dort mit großen privaten Kindergartenträgern in Kontakt treten, um neue Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder in die Wege zu leiten. Zusätzlich wurde eine Info-Hotline unter der Nummer 01/277 5555 eingerichtet, um die Eltern bei der Suche zu unterstützen.