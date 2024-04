Konkurrenz für Lidl & Co.: Deutscher Supermarkt kommt nach Österreich

Das deutsche Handelsunternehmen Kaufland bringt seinen Marktplatz nach Österreich. Ab Spätsommer finden sich auf kaufland.at Millionen von Produkten in über 6.400 Kategorien wie Wohnen, Elektronik, Garten & Baumarkt, Küche & Haushalt, Baby & Kind, Sport und Fashion. Heimische und internationale Online-Händler bekommen für ihre Produkte eine neue Verkaufsplattform in Österreich.

„Mit der Eröffnung unseres Marktplatzes in Österreich setzen wir einen weiteren großen Schritt auf unserem Expansionskurs. Im Land gibt es noch kaum lokale Marktplatzanbieter mit einem ähnlich breit aufgestellten Sortiment wie wir es bieten. Dazu besitzt Kaufland in Österreich eine Markenbekanntheit von 40 Prozent. Diese Chance wollen wir mit unserem Marktplatz nutzen. Wir freuen uns daher sehr, ab Spätsommer den Österreichern eine Auswahl von Millionen Produkten aus tausenden Kategorien zu bieten, die sie bequem online bestellen und nach Hause geliefert bekommen“, sagt Gerald Schönbucher, Vorstand von Kaufland e-commerce. Damit expandiert der Marktplatz erstmals in ein Land, in dem Kaufland nicht stationär vertreten ist.

Start im Spätsommer

Der Kaufland Marktplatz basiert auf dem Marktplatzmodell. Dafür kooperiert Kaufland mit Online-Händlern, die ihre Artikel im eigenen Namen auf dem Marktplatz anbieten. Kunden finden zu jedem Artikel neben dem Preis und den Produktinformationen auch alle Infos zum jeweiligen Händler übersichtlich dargestellt. Die Ware erhalten die Kunden dann direkt vom Verkäufer. Sollten Kunden Rückfragen zum Artikel oder der Bestellung haben, hilft der Kaufland Kundenservice über eine Hotline oder per Kontaktformular weiter. Als Zahlungsmittel werden zu Beginn Paypal, Rechnungs- und Ratenkauf, Sofortüberweisung und Kreditkarte zur Verfügung stehen. Der Livegang soll im Spätsommer dieses Jahres erfolgen.

Neue Verkaufsplattform für heimische Online-Händler

Online-Händler können sich schon jetzt für den Kaufland Marktplatz in Österreich registrieren. Sie profitieren dabei von Frühstarter-Rabatten und gesonderten Konditionen. Außerdem können sie mit einer Registrierung nicht nur in Österreich, sondern auch auf den anderen Kaufland-Marktplätzen ihre Produkte verkaufen. Neben den Expansionsmöglichkeiten unterstützt Kaufland die Händler mit weiteren Services und passenden Tools, wie kostenfreien Produktdaten-Übersetzungen oder dem Versand der Waren.

Erfolgreicher Wachstumskurs in Europa

In Deutschland gehört der Kaufland Marktplatz mit rund 32 Millionen Online-Besuchern im Monat und mehr als 45 Millionen Produkten in über 6.400 Kategorien zu den größten Online-Marktplätzen im Land. Vergangenes Jahr ist der Kaufland Marktplatz erstmals außerhalb von Deutschland in der Slowakei und Tschechien gestartet. In der Slowakei bieten derzeit 4.200 Händler bereits 6.5 Millionen Produkte auf dem Kaufland Marktplatz an. In Tschechien finden sich über 5.9 Millionen Artikel von rund 4.700 angemeldeten Händlern. Beide Marktplätze gehören bereits zu den größten Online-Marktplätzen im jeweiligen Land. Neben Österreich startet der Kaufland Marktplatz in diesem Jahr auch in Polen.