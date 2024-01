KOSMO verlost 2×2 Tickets für den 77. Kroatenball in Wien!

Der Wiener Kroatenball findet 2024 bereits zum 77. Mal am 20. Jänner statt. KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Das Motto des 77. Kroatenballes in Wien lautet „Hatska tromedja“ (das Dreiländereck am Heideboden), also die Grenzregionen, zu denen vor allem kroatische Dörfer in Österreich, der Slowakei und Ungarn gehören, und in weiterer Linie die Völker entlang dieser Grenze, Deutsche, Ungarn, Slowaken, Juden, Roma und andere.

HARD FACTS



Termin: Samstag, 20.01.2024.

Ort: Parkhotel Schönbrunn – Wien 13, Hietzinger Hauptstraße 10-14

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.hrvatskibal.at sowie auf unserer Facebook- und Instagram-Seite „hrvatskibal“.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für den Wiener Kroatenball am 20. Jänner 2024 im Parkhotel Schönbrunn. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: