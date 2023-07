Krank im Urlaub? So holen Sie sich Ihre Urlaubstage zurück

Erfahren Sie, wie Sie sich Ihre Urlaubstage zurückholen, wenn Sie während Ihrer wohlverdienten Auszeit krank werden. Unser Artikel gibt Ihnen wichtige Tipps und Informationen zum Umgang mit Krankheit im Urlaub.

Viele ArbeitnehmerInnen gönnen sich in ihrem Urlaub eine ausgedehnte und wohlverdiente Pause. Doch anstatt ausgiebig zu relaxen, müssen manche von ihnen das Bett hüten. Diese Situation kann zu Verunsicherung führen, da viele nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen und was mit ihren Urlaubstagen passiert, wenn sie während ihrer freien Tage erkranken.

Krankmeldung

Wenn Sie während Ihres Urlaubs krank werden, sollten Sie zunächst zum Arzt gehen und sich krankschreiben lassen. Es ist grundsätzlich erforderlich, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, dass Sie krank sind. Wenn Sie sich jedoch im Urlaub befinden, müssen Sie dies erst nach drei Tagen tun. Es ist jedoch ratsam, die Mitteilung nicht drei Tage lang aufzuschieben, wenn bereits abzusehen ist, dass die Krankheit länger als drei Tage andauern wird.

Chef oder Personalabteilung?

Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Form, in der Sie Ihren Arbeitgeber über Ihren Krankenstand informieren müssen. Sie können ihm auch per WhatsApp, SMS oder E-Mail mitteilen, dass Sie krank sind. Eine schriftliche Mitteilung hat jedoch den Vorteil, dass Sie im Zweifelsfall leichter nachweisen können, dass Sie sich beim Arbeitgeber gemeldet haben. Grundsätzlich ist die Meldung an den Arbeitgeber zu richten, aber viele Betriebe haben ihre eigenen Regelungen, an wen oder wie eine Krankmeldung erfolgen soll, beispielsweise an den Vorgesetzten oder die Personalabteilung.

Urlaubstage zurückholen

Was passiert mit Ihren Urlaubstagen, wenn Sie krank werden? Wenn Ihr Krankenstand länger als drei Tage dauert, werden keine Urlaubstage abgezogen. Das bedeutet, dass die Tage, an denen Sie krank sind oder waren, wieder auf Ihr Urlaubskonto gutgeschrieben werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass wenn Sie nur zwei Tage krank sind, diese beiden Tage als Urlaubstage gezählt werden!!!

Eine weitere wichtige Sache ist die Krankenstandsbestätigung. Sobald Sie wieder mit der Arbeit beginnen, sollten Sie diese unaufgefordert vorlegen. Dies ist unerlässlich, um Ihre Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen und den Krankenstand offiziell zu dokumentieren.

Urlaubstage anhängen?

Eine häufig gestellte Frage ist, ob man die Krankenstandstage einfach am Ende des Urlaubs anhängen kann. Die Antwort lautet: Nein. Der Urlaub verlängert sich nicht um die Krankenstandstage. Er endet zum ursprünglich vereinbarten Datum, unabhängig von Ihrer Krankheit.

Ihr Urlaub wird bei Krankheit unterbrochen, wenn: die Erkrankung länger als 3 Kalendertage dauert,

die Erkrankung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde

Sie Ihrem Arbeitgeber die Erkrankung spätestens nach 3 Tagen mitteilen

bei Wiederantritt des Dienstes unaufgefordert eine Krankenstandsbestätigung vorlegen Weitere Informationen finden Sie hier.