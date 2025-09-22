Krankenversicherung, e-Card & Co.: So teuer wird die Pensionsreform

Höhere Krankenversicherungsbeiträge, gedeckelte Pensionserhöhungen und neue e-Card-Gebühren – das Reformpaket der Regierung bringt für Österreichs Pensionisten tiefgreifende Veränderungen.

Die österreichische Regierung hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen, das für Pensionisten sowohl finanzielle Belastungen als auch Entlastungen mit sich bringt. Im Zentrum steht dabei die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge, die seit 1. Juni 2025 von 5,1 auf sechs Prozent angehoben wurden. Diese Anpassung schlägt bei Pensionsbeziehern mit jährlichen Mehrkosten von über 100 Euro zu Buche, in manchen Fällen sogar mit mehr als 200 Euro. Für Mindestpensionisten und Empfänger eines Ausgleichszulagen-Familienrichtsatzes greift diese Regelung allerdings erst ab 1. Jänner 2026, um diese besonders schutzbedürftige Gruppe vorübergehend zu entlasten.

Eine weitere einschneidende Änderung tritt Anfang 2026 in Kraft: Pensionserhöhungen werden für Bezieher mit einem monatlichen Brutto über 2.500 Euro auf einen Fixbetrag von 67,50 Euro gedeckelt. Diese Maßnahme trifft vor allem jene mit höheren Altersbezügen. Zusätzlich müssen Pensionisten ab November 2026 die e-Card-Gebühr von 25 Euro entrichten, die direkt von der Pensionsauszahlung abgezogen wird.

Strukturelle Änderungen

Neben diesen Belastungen sieht das Reformpaket auch strukturelle Änderungen vor. Beschäftigte in Pflegeberufen erhalten künftig die Möglichkeit eines früheren Pensionsantritts, wobei die Finanzierung durch Neuregelungen bei der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension sichergestellt werden soll. Parallel dazu wird die Verordnung für Schwerarbeitsberufe überarbeitet, um die Anerkennungskriterien für Schwerarbeit auf eine objektivere Grundlage zu stellen.

Mit der Einführung einer Teilpension schafft die Regierung zudem ein Instrument, das eine schrittweise Arbeitszeitreduktion bei gleichzeitigem Bezug eines Pensionsanteils ermöglicht.

Entlastungsmaßnahmen

Als Ausgleich zu den finanziellen Mehrbelastungen wurden auch Entlastungsmaßnahmen beschlossen. Die maximale Sozialversicherungs-Rückerstattung für Pensionisten wird ab 2025 von 637 auf 710 Euro angehoben, wodurch sich die Entlastung für Bezieher niedriger Pensionen erhöht. Zusätzlich werden die Rezeptgebühren für das Jahr 2026 eingefroren.

Eine weitere bedeutende Erleichterung bringt die schrittweise Senkung des Rezeptgebührendeckels: Von 2027 bis 2030 wird die Obergrenze für Rezeptgebühren schrittweise von zwei auf 1,5 Prozent des Jahresnettoeinkommens gesenkt, um die finanzielle Belastung durch Medikamentenkosten weiter zu begrenzen. Darüber hinaus wird eine Arzneimittelobergrenze eingeführt.

Diese ausgewogene Mischung aus Einsparungen und Entlastungen verdeutlicht das Bestreben der Regierung, die Budgetprobleme zu lösen und gleichzeitig die finanziellen Auswirkungen für Pensionisten in Grenzen zu halten.