Tragödie auf A1-Parkplatz: Mann von eigenem Auto zerquetscht

Ein deutscher Autofahrer kam bei einem tragischen Unfall auf einem Parkplatz ums Leben, nachdem er versucht hatte, eine Panne an seinem Fahrzeug zu beheben. Die herbeigerufene Ärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Tödlicher Pannenversuch

Der 68-jährige Deutsche war am Sonntagabend am Parkplatz Kirchstetten an der Westautobahn (A1) vermutlich wegen eines Ölverlusts stehen geblieben und hatte sein Fahrzeug mit einem Wagenheber auf der rechten Seite angehoben.

Während er sich unter dem Wagen befand, rutschte der Wagenheber weg und klemmte den Mann unter seinem eigenen Fahrzeug ein. Die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Altlengbach waren alarmiert worden, nachdem Meldung eingegangen war, dass eine regungslose Person unter einem Pkw liege. Jede Hilfe kam für den Autofahrer zu spät.

📍 Ort des Geschehens