Kroatien trifft New York: Porsche Sonderanfertigung enthüllt

Kroatische Ingenieurskunst trifft auf Luxus und Performance: Der maßgeschneiderte Tedson Daydream R von Michael Strahan, enthüllt auf der New York Auto Show 2024.

Bei der Vielzahl von neuen Autos, die auf der New York International Auto Show 2024 präsentiert wurden, wurden einige Autos von Prominenten unter den neuesten Angeboten der Automobilhersteller gezeigt. Zu diesen Autos gehörten ein 1971er Stutz Blackhawk, der Elvis gehörte, sowie ein Ferrari LaFerrari aus Tracy Morgans umfangreicher Sammlung von Luxusautos.

Tedson Daydream

Aber herausragend aus der Masse ist ein Porsche 911 aus den 90er Jahren, der, anders als der Porsche aus den 90er Jahren, der dem Sitcom-Legende Jerry Seinfeld gehörte, eine spezielle Sonderanfertigung für einen anderen Typ von Autofan ist. Das besagte Auto heißt Tedson Daydream – und wie der Name schon sagt, ist es ein Porsche, der aus den Wundern reiner Vorstellungskraft gebaut wurde. Optisch vereint Strahans spezieller Porsche einige der coolen High-Speed-Elemente und technologischen Features aus hochmodernen Porsche 911s und passt sie an eine ältere Karosserie an.

„Restomods“

Goran Turić, CEO von Tedson Motors, sagte TheStreet, dass die Vision für den Daydream aus seiner Liebe zu älteren Porsches stammt. Die Art der Arbeit, auf die sich sein Unternehmen spezialisiert hat, wird als „Restomods“ bezeichnet, eine Art Fahrzeugrestaurierung, bei der moderne Komponenten verwendet werden, um einen älteren Porsche 911 auf den neuesten Stand zu bringen.

Laut Turić sticht der kroatische Tedson in einem überfüllten Feld von Restomod-Firmen heraus, die sich auf Porsches spezialisiert haben – wie die in Kalifornien ansässige Stinger und Gunther Works, die in Oregon ansässigen Emory Motorsports sowie Japans Rauh-Welt Begriff (RWB) – indem sie die Dinge auf ihre eigene, einzigartige Weise angehen.

Design, Leistung und Technologie

„Wir nehmen das vorhandene Auto aus den neunziger Jahren und lassen es so aussehen, wie wir denken, dass es aussehen sollte, wenn es heute aus der Fabrik käme“, sagte Turić TheStreet. „Die Idee war es, viele unserer eigenen Designaspekte mit der aktuellen Porsche-Philosophie zu verbinden. Grundsätzlich haben wir dieses Auto aus heutiger Sicht hinsichtlich Design, Leistung und Technologie analysiert und studiert.“

Während Tedsons Konkurrenten Autos bauen, die Teile von Porsches ruhmreicher Geschichte imitieren und eine falsche Nostalgie mit antiker Technologie wie Luftkühlung erzeugen, schreckt Turić nicht davor zurück, neue, effiziente Antriebstechnologien in seine Kreationen zu integrieren.

„Wir machen nicht nur einen luftgekühlten [Porsche]. Wir sind die ersten auf der Welt, die ein vollständiges Elektrofahrzeug und auch einen Hybrid angeboten haben“, rief Turić aus. Der Tedson-Chef sagt, dass Strahans spezielles Auto der Daydream R genannt wird – eine „Rennversion“ des Daydream, komplett mit all den „High-Speed-Elementen“, die man auch beim $241,300 Porsche 911 GT3 RS finden würde, einschließlich seines Rennstil-Schwanenhals-Heckspoilers.

Komplett aus Kohlefaser

Laut Turić kombiniert sein 570 PS starker Antrieb eine luftgekühlte 420 PS starke Maschine mit einem Elektromotor, der an sein Schwungrad angeschlossen ist und 150 PS erzeugt. Darüber hinaus sagt er, dass die elektrischen Komponenten die KERS-Technologie aus der Formel 1 verwenden und das Auto in 2,6 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt.

„Das Auto ist komplett aus Kohlefaser gebaut. Wir haben das gesamte Fahrwerk komplett überarbeitet und neu gemacht, das jetzt viel breiter ist, und es hat einen breiten, quadratischen Radstand“, sagte Turić. „Das Interieur ist ebenfalls komplett überarbeitet, das gesamte Auto wurde als sehr spezielles Paket behandelt.“

Porsche-Enthusiastenforen

Als Physiker von Beruf dachte Turić ständig über Porsches und darüber nach, wie man sie besser machen könnte, um seine Vision zu verwirklichen. Erst im Erwachsenenalter und nachdem er einen „richtigen Job“ hatte, begann er, seine Träume in die Tat umzusetzen – Skizzen anzufertigen und einen Markt zu finden, der bereit war, sein Auto auf verschiedenen Porsche-Enthusiastenforen in den neugierigen Ecken des Internets zu kaufen.

Durch diesen Kanal erregte Tedson die Aufmerksamkeit von Michael Strahan, und der Rest ist Geschichte.

„Michael [Strahan] hat von dem Produkt gehört, er hat das Produkt gesehen und er hat sich mit uns in Verbindung gesetzt und gesagt: ‚Hey, ich mag wirklich, was ihr da macht. Ich hätte gerne ein Auto von euch gebaut'“, sagte Turić. „Natürlich hatten wir ein paar verschiedene Optionen, aber Michael hat sofort gesagt: ‚Ich möchte das beste, das leistungsstärkste‘, und das haben wir für ihn gemacht.“

„Dieses Auto ist wirklich ein Einzelstück; speziell für Michael gebaut. Es gibt so viele Dinge, die wir für Michael getan haben, direkt in Absprache mit ihm, was er mag und wie er sein Auto haben möchte.“

Super Bowl XLII

Obwohl Michael Strahan als der große, schlanke und gemeine sechs Fuß fünf, 255 Pfund schwere Defensive End bekannt ist, der den New York Giants half, den Super Bowl XLII zu gewinnen, war die enorme Statur von Strahan keine Herausforderung für Turić und Tedson.

„Wir haben alle seine Maße genommen […] und wir haben zusammen daran gearbeitet, die richtigen Sitze für ihn zu bekommen“, sagte Turić. „Es sind die Recaro-Sitze, die normalerweise in den McLaren [720S] eingebaut werden. Er hat dieses Auto und er passt gut hinein und wir mussten auch den unteren Teil umgestalten, um ihm viel Beinfreiheit zu geben. Also wissen wir absolut, dass Michael ins Auto passen wird.“

Strahan nahm die Lieferung des Tedson Daydream R während einer Pressekonferenz auf der New York International Auto Show entgegen.