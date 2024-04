Kroatien wählt neues Parlament – Ergebnisse am Abend erwartet

Die Wahlurnen in Kroatien öffneten Mittwochmorgen ihre Schlünde für etwa 3,7 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger. Sie sind aufgerufen, in einem politischen Klima von Spannungen und gegenseitigen Anfeindungen über die Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden. Ein spannender Wahltag steht bevor.

Rennen um die Sitze

Prognosen sehen das links-liberale Oppositionsbündnis „Flüsse der Gerechtigkeit“ als zweitstärkste Kraft hinter der HDZ. Eine unverkennbare Dynamik im kroatischen Parteienspektrum weist aber auch der rechtspopulistischen Heimatbewegung eine treibende Rolle zu. Dieser ordnet sich hinter der links-liberalen Opposition ein.

Die links-grüne Formation Mozemo und die konservative Most konnten ebenso in das Parlament einziehen, das insgesamt 151 Mandate bereithält. Von diesen sind acht für Minderheiten reserviert und drei für die im Ausland lebenden Kroaten und kroatischstämmigen.

Kontroversen und Konflikte

Der Wahlkampf zeigte sich in diesem Jahr von einer besonders kontroversen Seite. Mit Spitzen zwischen dem Premierminister, der den Präsidenten als „politischen Schädling“ und „Verfassungsbrecher“ (Premier Andrej Plenkovic) titulierte. Und dem Staatsoberhaupt, das die Regierung als die „korrupteste in der kroatischen Geschichte“ (Präsident) bezeichnete.

Wahlablauf und Abstimmungsdetails

Die kroatischen Wahllokale haben am Wahltag von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends geöffnet, wobei bereits am Vortag die Stimmabgabe im Ausland möglich war. Unter den erwähnten 3,7 Millionen Stimmberechtigten finden sich rund 222.000 Wählerinnen und Wahler im Ausland, von denen etwa 10.000 in Österreich wohnhaft sind.

Erwartungen am Wahltag

Das offizielle Endergebnis wird mit hoher Spannung erwartet. Erste zuverlässige Zahlen sollen die Stimmungslage im Land nach 21 Uhr offenbaren.