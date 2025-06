Launischer Freitag in Wien: Regen trifft auf 30 Grad

Der Himmel über Wien zeigt sich heute von seiner launischen Seite – doch das Beste kommt noch!

Wetter in Wien und Umgebung

Grauer Himmel und Regentropfen an den Fensterscheiben prägen den heutigen Freitag in der Hauptstadt. Mit bis zu 25 Grad fühlt sich der Tag trotz der feuchten Überraschung angenehm mild an, während moderate Regenschauer für die ersehnte Abkühlung nach den heißen Vortagen sorgen. Der Wind weht mit gut 7 m/s aus Nordwesten und bringt frische Luft in die Stadt.

Die Donaumetropole erlebt heute einen klassischen Übergangstag: Am Morgen starteten wir bei knapp 21 Grad, während der Tag Höchstwerte von fast 30 Grad verspricht – sofern die Wolken mitspielen. Der Himmel zeigt sich zur Hälfte bewölkt, und mit rund 3,6 Millimeter Niederschlag sollten Regenschirm und wasserfeste Jacke griffbereit sein.

Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 46 Prozent, der Luftdruck stabil bei 1020 hPa. Heute Abend klingen die Schauer ab, und die Temperaturen sinken auf milde 19 Grad – perfekt für einen entspannten Abend in den Wiener Schanigärten.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Das Burgenland erlebt ähnlich wie Wien moderate Regenschauer bei bis zu 30 Grad, während St. Pölten mit kräftigeren Güssen rechnen muss.

Süden: In Kärnten prasselt der Regen am heftigsten nieder – Klagenfurt verzeichnet über 8 Millimeter Niederschlag, dafür aber auch sommerliche 28 Grad. Die Steiermark zeigt sich milder: Graz erwartet nur leichte Schauer bei warmen 28 Grad.

Westen: Vorarlberg kommt glimpflich davon – Bregenz meldet nur vereinzelte Tropfen bei 24 Grad. Tirol hingegen bekommt in Innsbruck moderate Regenfälle ab, bleibt aber ebenfalls bei milden 24 Grad.

Zentrum: Oberösterreich und Salzburg erleben unterschiedliche Szenarien: Während Linz mit leichtem Regen bei 25 Grad davonkommt, erwischt es Salzburg mit fast 11 Millimeter Niederschlag deutlich heftiger.

Wettertrend für die kommenden Tage

Samstag bringt die Wende: Wien darf sich auf einen herrlichen Tag mit strahlendem Himmel und bis zu 30 Grad freuen. Nur wenige Wolken stören das Sommerbild, der Wind beruhigt sich auf angenehme 5 m/s. Die perfekte Gelegenheit für Freibad, Donauinsel oder Stadtpark-Picknick!

Sonntag setzt noch einen drauf: Bei strahlendem Sonnenschein klettert das Thermometer auf bis zu 33 Grad – ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch! Nur vereinzelte Schleierwolken ziehen vorbei, der Wind weht sanft aus Norden.

Auch in den anderen Bundesländern dominiert ab dem Wochenende die Sonne: Graz erreicht sogar bis zu 35 Grad, während selbst die Alpenregionen um Innsbruck und Salzburg strahlenden Himmel und Temperaturen um die 30-Grad-Marke erwarten können.

KOSMO-Wettertipp

Heute: Regenschirm einpacken, aber nicht den Mut verlieren – es ist nur ein kurzes Intermezzo! Ab morgen: Sonnencreme nicht vergessen! Bei den angekündigten Temperaturen über 30 Grad wird UV-Schutz zur Pflicht. Nutzt die kühlen Morgenstunden für Sport und plant schattige Pausen ein. Die Wiener Parks und Schanigärten warten auf euch – das perfekte Sommerwochenende steht vor der Tür!