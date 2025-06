Wechselhaftes Wetter in Wien: Regen heute, Sonne morgen

Der Freitag startet durchwachsen, doch das Wochenende verspricht pure Sommerlust: Wien zeigt sich heute von seiner wechselhaften Seite. Während die Morgenstunden noch von Regentropfen geprägt sind, kämpft sich die Sonne bereits durch die Wolkendecke. Bei milden 21 Grad am Morgen und bis zu 30 Grad am Nachmittag erleben wir einen klassischen Übergangsschauer – perfekt, um die staubigen Straßen zu waschen, bevor das Wochenende richtig durchstartet.

Wetter in Wien und Umgebung

Heute (Freitag): Die Hauptstadt wacht bei 19 Grad auf, während moderate Regenschauer mit 3,6 mm Niederschlag für Abkühlung sorgen. Der westliche Wind bläst mit 7 m/s und kann in Böen bis zu 16 m/s erreichen. Die Bewölkung liegt bei 51 Prozent – genug Platz also für Sonnenstrahlen zwischen den Schauern. Am Nachmittag klettern die Temperaturen auf angenehme 25 Grad, und gegen Abend zeigt das Thermometer sogar bis zu 30 Grad.

Samstag: Der Himmel klart deutlich auf! Nur noch 17 Prozent Bewölkung und kein Regen in Sicht. Bei morgendlichen 17 Grad startet ein Bilderbuch-Sommertag, der tagsüber 26 Grad und abends sogar bis zu 30 Grad erreicht. Der Wind wird schwächer und weht sanft aus Nordwest.

Sonntag: Pure Sommerlust! Bei nur 19 Prozent Bewölkung dominiert die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 30 Grad am Tag und bis zu 33 Grad am Abend – ein echter Hitzetag steht bevor.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Eisenstadt erlebt ähnlich wie Wien heute noch Regenschauer (3 mm), bevor das Wochenende mit Temperaturen bis 32 Grad punktet. St. Pölten bekommt etwas mehr Regen ab (4,6 mm), profitiert aber ebenfalls vom Sonnenschein-Programm ab Samstag.

Süden: Klagenfurt und Graz zeigen sich heute bereits gnädiger. Während Klagenfurt noch 8,6 mm Regen erwartet, bleibt es in Graz bei nur 1,3 mm. Dafür winken am Sonntag in Graz heiße 34 Grad – der Spitzenreiter im Land!

Westen: Salzburg und Innsbruck müssen heute durch den Regen (11 bzw. 5 mm), werden aber ab Samstag mit strahlendem Sonnenschein und bis zu 32 Grad belohnt. Bregenz am Bodensee hat heute nur leichten Sprühregen und startet bereits entspannter ins Wochenende.

Zentrum: Linz und das Mühlviertel bekommen heute noch 2,2 mm Regen ab, bevor sich ab Samstag der Himmel komplett aufklart und die Temperaturen auf sommerliche 31 Grad klettern.

Wettertrend für die kommenden Tage

Heute: Regenschauer-Finale mit 19-30 Grad, mäßige Bewölkung

Samstag: Durchbruch der Sonne, 17-30 Grad, kaum noch Wolken

Sonntag: Vollsommer pur mit 23-33 Grad und strahlendem Himmel

Österreichweit zeigt sich das gleiche Muster: Nach den letzten Regentropfen heute dominiert ab Samstag die Sommer-Sonne. Die Temperaturen steigen kontinuierlich an, wobei der Süden und Osten die heißesten Werte erreichen.

KOSMO-Wettertipp

Heute Regenschirm, morgen Sonnencreme! Nutzt den heutigen Regenschauer für Couch-Time oder Museumsbesuche – ab Samstag gehört Wien wieder euch. Aber Achtung: Bei bis zu 33 Grad am Sonntag wird’s ernst mit dem UV-Schutz. Cremt euch ein, trinkt viel und meidet die Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr. Die Terrassen und Parks werden überfüllt sein – wer früh kommt, sichert sich die besten Plätze für das perfekte Sommerwochenende!