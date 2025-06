Lebenswerteste Stadt der Welt: Wien verliert Spitzenplatz an diese Stadt

Kopenhagen hat Wien als lebenswerteste Stadt der Welt abgelöst. Die dänische Hauptstadt sicherte sich mit 98 Punkten den Spitzenplatz im renommierten Städteranking, das Kategorien wie Gesundheitsversorgung, Kultur, Umwelt, Bildung, Infrastruktur und Stabilität berücksichtigt. Wien, das in den vergangenen Jahren regelmäßig die Spitzenposition innehatte, rutschte mit 97,1 Punkten auf den geteilten zweiten Platz ab.

Laut Analyse des Economist waren zwei vereitelte Terroranschläge für Wiens Abstieg verantwortlich – einer bei einem geplanten Taylor-Swift-Konzert und ein weiterer am Wiener Hauptbahnhof. Diese Vorfälle führten zu Punkteabzügen in der Kategorie Stabilität, die unter anderem Terrorismusbedrohungen und zivile Unruhen bewertet.

Wien fiel dadurch in der Kategorie Stabilität auf 95 Punkte zurück, während Kopenhagen in dieser und anderen wichtigen Bereichen punkten konnte. Die dänische Hauptstadt erreichte in den Kategorien Stabilität, Bildung und Infrastruktur jeweils die Höchstwertung von 100 Punkten.

Sicherheitskonzept als Erfolgsmodell

Kopenhagen wird im Ranking besonders für seine konsequenten Investitionen in Sicherheit gelobt. Die Stadt setzt auf ein dichtes Netz an Überwachungskameras, eine hohe Polizeipräsenz im öffentlichen Raum sowie umfangreiche Präventionsprogramme gegen Radikalisierung. Experten sehen diese Maßnahmen als vorbildlich für andere europäische Städte, die angesichts wachsender Sicherheitsherausforderungen ihre Strategien zur Terrorabwehr weiterentwickeln müssen.

Top-Städte weltweit

Den zweiten Rang teilt sich die österreichische Bundeshauptstadt mit Zürich, die ebenfalls auf 97,1 Punkte kam. Die Top-10 der lebenswertesten Städte komplettieren Melbourne (97 Punkte), Genf (96,8), Sydney (96,6), Osaka (96,0), Auckland (96,0), Adelaide (95,9) und Vancouver (95,8). Am unteren Ende der Skala finden sich Tripolis mit 40,1 und Damaskus mit lediglich 30,7 Punkten.

Kleinere Metropolen

Auffällig ist, dass vorwiegend kleinere Metropolen Spitzenbewertungen erhielten. Unter den 20 bestplatzierten Städten befinden sich nur drei mit mehr als sechs Millionen Einwohnern.

Die bevölkerungsreichste Stadt der Welt, Tokio, schaffte es immerhin auf den 13. Platz, wie der Economist berichtet.