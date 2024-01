Lidl senkt die Preise für diese Produkte

Das ist eine vegane Preis-Sensation: Lidl Österreich gleicht ab 29. Jänner dauerhaft die Preise für über 30 Artikel der veganen Lidl-Eigenmarke „Vemondo“ an vergleichbare Produkte tierischen Ursprungs an! So wird der Griff zur pflanzlichen Alternative deutlich attraktiver und für alle leistbar.

Vegane Alternativprodukte sind leider oft teurer als tierische Vergleichsprodukte. Das liegt vor allem an den bislang noch vergleichsweise geringen Produktionsmengen. Nun sorgt Lidl Österreich mit einer radikalen Preissenkung für Gleichberechtigung auf den Tellern und gleicht ab 29. Jänner die Preise im pflanzlichen Sortiment an! Lidl unterbietet damit den ohnehin günstigen Preis bei über 30 Artikeln der veganen Eigenmarke „Vemondo“ – und zwar um bis zu 52 Prozent! Dazu zählen beispielsweise Alternativen für Milch, Faschiertes, Schnitzel oder Aufstriche.



Damit spricht Lidl Österreich ganz gezielt nicht nur Veganer, sondern auch die sogenannten Flexitarier an, denn durch diese zukunftsweisende Maßnahme ist der Preis nicht länger der ausschlaggebende Faktor für die Kaufentscheidung.



„Wir haben hier die Preishürde bei den veganen Produkten abgeschafft. Dabei sind die tierischen Vergleichsartikel nicht etwa teure Markenprodukte, sondern unsere günstigen Eigenmarken. Für die Kunden bedeutet das am Ende des Tages eine Ersparnis von bis zu 52 Prozent bei den veganen Produkten. Damit verzichten wir auf Marge und investieren viel Geld in die Entwicklung hin zu einer bewussteren Ernährung im Sinne des Klimaschutzes,“ so Alessandro Wolf, CEO von Lidl Österreich.

Nachhaltige Strategie

Bereits Anfang 2023 hat Lidl Österreich eine Strategie für „Bewusste Ernährung“ erarbeitet und darin ganzheitliche, verbindliche Ziele gesetzt. Mit dieser Strategie stellt Lidl sicher, dass Kunden das beste Angebot für eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigen Lidl-Preis erhalten. Erst kürzlich hat Lidl Österreich in Zusammenarbeit mit dem WWF Österreich den Anteil tierischer Proteinquellen im Vergleich zu pflanzenbasierten Eiweißlieferanten in seinem Sortiment ermittelt und als erster österreichischer Lebensmitteleinzelhändler transparent offengelegt. Ein weiterer wichtiger Baustein dieser Strategie ist die Attraktivierung pflanzlicher Alternativen. Bereits jetzt sind über 450 vegane Artikel im dauerhaften Sortiment verfügbar. Hinzu kommen wöchentlich wechselnde Angebote und Aktionsartikel.

Ausbau pflanzliches Sortiment

Bis 2025 möchte Lidl Österreich das Angebot noch stärker ausbauen. Der Fokus liegt dabei verstärkt auf der Regionalität der Zutaten, wie zum Beispiel bei Erbsenprotein oder Soja, und einen geringen Verarbeitungsgrad, um die ökologischen Vorteile zu verstärken und auch gesundheitstechnisch eine sehr gute Alternative zu tierischen Produkten zu liefern.

„Für eine nachhaltige Ernährungswende müssen wir den Konsum tierischer Lebensmittel verringern und stattdessen pflanzliche Produkte vermehrt fördern – sowohl durch ein besseres Angebot an Alternativen, als auch durch bessere Leistbarkeit klima- und ressourcenschonender Lebensmittel“, sagt Pegah Bayaty, Sprecherin für nachhaltige Ernährung beim WWF Österreich.

Weitere Ziele sind die Erweiterung des Sortiments mit Vollkornalternativen, der Ausbau des Bio-Sortiments und die Weiterentwicklung des tierischen Sortiments hinsichtlich Transparenz und Haltungsformen.