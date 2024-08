Lugner City: „Mörtels“ Nachfolge steht jetzt fest!

Richard Lugner, bekannt für seine Hingabe an die Lugner City, hat sich seine Nachfolge gesichert. Die Zukunft seines Kaufhauses steht fest, und die Öffentlichkeit hat nun Gewissheit darüber, wie es weitergeht.

Richard Lugner war stets stolz auf seine Tochter Jacqueline, die abseits des Rampenlichts ihre Karriere vorangetrieben hat. Trotz ihrer Entscheidung, ein Leben fernab medialer Aufmerksamkeit zu führen, zeigte sie großes Geschick bei der Auswahl von Stars für den Opernball, einem von Lugners bevorzugten Events. Bei dieser Veranstaltung tritt Jacqueline Lugner gelegentlich in den Vordergrund, bleibt jedoch verschwiegen über ihr Privatleben.

Schon seit 2016 trägt Jacqueline Lugner den Titel der Geschäftsführerin der Lugner City, was ihren Vater besonders stolz macht. Die Beziehung zwischen Richard Lugner und seiner Tochter war immer sehr herzlich, was ihn wahrscheinlich zu der Entscheidung bewog, sie als eine der leitenden Kräfte seines Unternehmens zu bestimmen.

Offizielle Nachfolge

In den letzten Interviews sprach Richard Lugner oft von seiner sechsten Ehefrau, Simone „Bienchen“ Bienert, als der „neuen Chefin“ und Nachfolgerin. Doch auf dem Papier sind klare Verhältnisse festgehalten: Jacqueline Lugner und Gerald Friede werden als Geschäftsführer die Lugner City leiten, während Sohn Alexander Lugner als Prokurist weiterhin eine wichtige Rolle im Unternehmen spielen wird.

Keine offizielle Chef-Position ist hingegen für Simone Bienert vorgesehen. Trotz dieser Tatsache ist zu Hause klar, dass sie „die Chefin“ ist und eine sichere Zukunft durch die sorgfältige Planung ihres Ehemannes erwarten kann.

Lesen Sie auch: Richard Lugners Beerdigung: Datum steht fest!Die Beerdigung von Richard Lugner findet Ende August statt. Details zur Zeremonie wurden nun bekannt gegeben.

Richard Lugners Beerdigung: Datum steht fest!Die Beerdigung von Richard Lugner findet Ende August statt. Details zur Zeremonie wurden nun bekannt gegeben. Ort in Wien soll nach Richard Lugner benannt werdenDer renommierte österreichische Bauunternehmer Richard Lugner könnte bald eine außergewöhnliche Würdigung erfahren.

Ort in Wien soll nach Richard Lugner benannt werdenDer renommierte österreichische Bauunternehmer Richard Lugner könnte bald eine außergewöhnliche Würdigung erfahren. Richard Lugner ist zum zweiten Mal gestorbenEin Gerücht über den Tod von Richard Lugner sorgt für Aufregung. Die Wahrheit ist jedoch weniger dramatisch.

Zukünftige Perspektiven

Obwohl Richard Lugner bereits zu Lebzeiten für klare Verhältnisse gesorgt hat, bleibt das Fundament seines Unternehmens stark und in den Händen seiner Familie gut verwahrt. Die Übergabe der Geschäftsführung an seine Nachkommen sichert nicht nur das Fortbestehen der Lugner City, sondern auch die Zukunft seiner Familie. Simone Bienert kann auf diese solide Grundlage bauen, sollte sie künftig eine aktive Rolle in der Lugner City übernehmen wollen.