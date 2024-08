RAF Camora zerlegt mit Falco-Song die Charts & verkündet traurige Nachricht

RAF Camora ist zurück! Mit seinem neuen Hit „Out of the Dark“ erobert er erneut die Charts und liefert seinen Fans einen eingängigen Ohrwurm. Inspiriert von der Musiklegende Falco bringt er neuen Schwung in die Szene und baut auf den Erfolgen seines berühmten Wiener Vorgängers auf. Der Rapper überrascht nach seinem Comeback mit einer weiteren unerwarteten Nachricht: Aus gesundheitlichen Gründen wird er dieses Jahr seine letzte Tour machen.

Seit knapp zwei Wochen ist RAF Camoras neuester Song „Out of the Dark“ online verfügbar. Der Track ist eine Hommage an den österreichischen Musikpionier Falco. „Mit ‚Out of the Dark‘ beginnt für mich ein neues Kapitel. Ich bin nervös, aber wie immer dankbar, dass es mir nicht egal ist“, teilte der Rapper in seinem WhatsApp-Fan-Channel mit.

Das visuelle Meisterwerk ergänzt seine musikalische Rückkehr perfekt und hebt die kreative Vision des Rappers auf ein neues Niveau.

Letzte Tour

RAF Camora schockierte seine Fans mit einer ernsten Nachricht. Nach einem Hörsturz haben ihm die Ärzte geraten, seine Musikkarriere zu beenden, da er sonst im schlimmsten Fall sein Gehör verlieren könnte. RAF Camora nahm diese Warnung ernst und entschied sich, seine geplante Tour abzusagen.

Der Wiener Rapper ist mittlerweile mit neuer Musik zurückgekehrt. Seine siebenmonatige Pause scheint die erhoffte Verbesserung gebracht zu haben, sodass er wieder Musik machen kann. Medienberichten zufolge wird RAF Camora trotz der Risiken für sein Gehör seiner Leidenschaft weiter folgen. Allerdings wird er seine Karriere nur noch eingeschränkt fortsetzen. Nach seiner „Phantom“-Tour wird er keine weiteren Touren mehr absolvieren. Am 14. November wird die Tour noch in der Wiener Stadthalle Halt machen.