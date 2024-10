Mädchen ersticht Halbschwestern: Stiefvater sollte gehen!

In einem erschütternden Vorfall in Russland sorgt die Tat eines 13-jährigen Mädchens international für Aufsehen. Nach Angaben von Ermittlern soll die Jugendliche ihre beiden Halbschwestern, im Alter von zwei und fünf Jahren, mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die Kinder wurden mit Stichwunden am Hals und im Brustbereich in einer Wohnung in der Stadt Toljatti im Gebiet Samara gefunden, wie das Ermittlungskomitee mitteilte.

Die Minderjährige, die als tatverdächtig gilt, wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. In Moskau übernahm der Leiter des Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, die Ermittlungen zu diesem schrecklichen Verbrechen. Berichten zufolge ereignete sich die Tat, während die Eltern bei der Polizei eine Aussage zu häuslicher Gewalt machten.

Staatsnahe Medien berichten, dass die Mutter des Mädchens sich zunächst vom Vater der getöteten Mädchen getrennt hatte, ihn jedoch später wieder bei sich aufnahm. Die beiden verstorbenen Mädchen stammen aus einer ersten Ehe des Mannes. Das 13-jährige Mädchen soll durch die Tötung ihrer Halbgeschwister verhindern wollen, dass das Paar weiterhin zusammenlebt.

In Russland gilt eine Strafmündigkeit wegen Mordes ab 14 Jahren, was bedeutet, dass das Mädchen rechtlich nicht für ihre Tat belangt werden kann.