127 Opfer: Coldplay- und EM-Tickets angeboten

Eine umfangreiche Betrugsserie rund um den Verkauf von Konzerttickets sorgt derzeit in Österreich für Schlagzeilen. Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wird beschuldigt, zwischen Dezember 2023 und August 2024 eine Vielzahl von Personen getäuscht zu haben, indem er Konzert- und Veranstaltungstickets verkaufte.

Über 60.000 Euro Schaden

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, mehr als 127 Menschen mit vermeintlich angebotenen Tickets für hochkarätige Veranstaltungen, darunter Konzerte von Coldplay und Adele, die Aufführung „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen sowie Tickets zur Fußball-Europameisterschaft, betrogen zu haben. Er erhielt Zahlungen auf sein Konto, verschickte jedoch nie die versprochenen Karten. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro beziffert. Ursprünglich waren im August 2024 nur 40 Geschädigte bekannt, was das Ausmaß der betrügerischen Aktivitäten nachträglich verdeutlicht.

Zusätzliche strafrechtlich relevante Handlungen

Neben den Ticketbetrügereien wird dem Mann zur Last gelegt, im November 2023 im Zuge einer Bewerbung Fälschungen von Unterlagen vorgenommen zu haben. Konkret soll er einen falschen Versicherungsdatenauszug sowie einen komplett gefälschten Strafregisterauszug vorgelegt haben.

Zudem habe er sich fälschlich als „kaufmännischer Leiter“ mit einem Magistertitel in seiner Funktion als Verwaltungsfachkraft ausgegeben. Der Verdächtige befindet sich derzeit in der Justizanstalt Klagenfurt in Haft. Die Ermittlungen erfolgen unter intensiver Prüfung und werfen Fragen hinsichtlich der Sicherheit beim Online-Ticketverkauf sowie der Möglichkeit der Dokumentenfälschung auf.