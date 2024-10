Stromrechnung: Jetzt explodieren die Kosten!

Der geplante Ausbau der Stromnetze in Österreich könnte in den kommenden Jahren zu erheblichen finanziellen Belastungen für die Haushalte führen. Bereits heute sind die Netzgebühren ein bedeutender Bestandteil der Stromrechnung. Ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 kWh zahlt derzeit etwa 300 Euro allein für diese Gebühren. Experten prognostizieren, dass die Netzgebühren im nächsten Jahr um mindestens 20 Prozent steigen werden, was zu jährlichen Kosten von rund 360 bis 400 Euro führen könnte.

Die steigenden Kosten sind auf den notwendigen Ausbau des Stromnetzes zurückzuführen, das von Betreibern wie den Wiener Netzen oder Netze NÖ gewartet und erweitert wird. Die anfallenden Betriebskosten der Netzbetreiber werden jährlich von der Regulierungsbehörde E-Control überprüft, die anschließend die regional unterschiedlichen Gebühren pro Kilowattstunde festlegt. Diese Ergebnisse werden traditionell im Dezember veröffentlicht.

Die Arbeiterkammer, die als gesetzliche Arbeitnehmervertretung Einblick in die Berechnungen hat, geht davon aus, dass die Netzgebühren für Haushalte bis 2030 auf bis zu 600 Euro ansteigen könnten. Hauptauslöser ist die Energiewende, die einen erhöhten Bedarf an leistungsfähigeren Netzen mit sich bringt. Durch den vermehrten Einsatz von E-Mobilität und Wärmepumpen könnte der Stromverbrauch um bis zu 30 Prozent zunehmen.

Finanzierungsstrategien

Eine ungleiche Verteilung der Netzkosten sorgt für Kritik. Private Haushalte verbrauchen zwar nur 27 Prozent des gesamten Stroms, tragen aber derzeit 44 Prozent der Netzgebühren. Im Gegensatz dazu zahlen Unternehmen, die 43 Prozent des Stroms verbrauchen, nur 42 Prozent der Gebühren. Besonders auffällig ist die Situation bei der Großindustrie, die 30 Prozent des Stromverbrauchs ausmacht, dabei aber lediglich 14 Prozent der Gebühren übernimmt. Die Arbeiterkammer fordert deshalb eine gerechtere Verteilung der Kosten.

Bis 2034 plant die Austrian Power Grid (APG), eine Tochtergesellschaft des Verbunds, Investitionen von neun Milliarden Euro in den Ausbau des Hochspannungsnetzes. Inklusive der regionalen Netze belaufen sich die Gesamtausgaben laut Arbeiterkammer auf 19,7 Milliarden Euro, die potenziell bis 2040 auf 44 Milliarden Euro ansteigen könnten.

Um die finanzielle Belastung der privaten Haushalte zu mildern, schlägt die Arbeiterkammer eine staatliche Kofinanzierung vor. Diese soll genutzt werden, um die Investitionskosten über einen längeren Zeitraum hinweg zu verteilen und somit die Steigerung der Netzgebühren abzufedern. Zudem wird vorgeschlagen, eine höhere Beteiligung von Großverbrauchern und Stromerzeugern an den Netzkosten zu fordern sowie einen Schutzmechanismus für einkommensschwache Haushalte vor übermäßigen Kostensteigerungen zu etablieren.