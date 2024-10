Fußball-National-Spieler in Swimming Pool tot aufgefunden!

Die Fußballwelt trauert um George Baldock, der letzte Nacht mit nur 31 Jahren verstorben ist. Der Verteidiger des griechischen Nationalteams, zuletzt für Panathinaikos Athen aktiv, wurde am Mittwochabend leblos in seinem Swimmingpool aufgefunden.

Ein beeindruckendes Vermächtnis

George Baldock, geboren in England, hatte eine beeindruckende Karriere im Fußball. Er war bekannt für seine Zeit bei Sheffield United, wo er sowohl in der Premier League als auch international in der Champions League spielte. Im Jahr 2022 entschloss sich Baldock, seine Nationalmannschaftskarriere für das Heimatland seiner Großmutter, Griechenland, fortzusetzen. Insgesamt zwölf Mal stand er für die griechische Nationalmannschaft auf dem Platz, ein Zeugnis seines Engagements und seiner sportlichen Erfolge.

(vl.): Pantelis Hatzidiakos und George Baldock – FOTO: EPA-EFE/Mark Marlow

Schock und Trauer weltweit

Der unerwartete Tod von Baldock hat bei seinen früheren Mitspielern und Fans weltweit Bestürzung ausgelöst. „Sheffield United ist schockiert und zutiefst traurig über den Verlust ihres ehemaligen Spielers George Baldock“, heißt es in einer offiziellen Bekanntmachung des englischen Klubs. Hervorgehoben wurde seine Beliebtheit sowohl bei den Fans als auch innerhalb des Vereins.

Noch am vergangenen Sonntag zeigte Baldock seine Klasse im bedeutenden Derby zwischen Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus, in dem er 75 Minuten aktiv war. Seine Präsenz auf dem Platz wurde von Fachleuten als vorbildlich beschrieben und wird in Erinnerung bleiben.

FOTO: EPA-EFE/Adam Vaughan

Lesen Sie auch: "Erweiterter Suizid" in Tulln: Freund der Mutter tot aufgefunden Am Mittwoch wurden in einem Einfamilienhaus die Leichen von drei Personen entdeckt: Die Mutter (29) und ihre zwei Töchter (5 und 8).

Fußball-Legende Christoph verliert Kampf gegen Krebs Ex-Bundesligatrainer und Fußball-Legende Christoph Daum ist verstorben. Ein großer Verlust für den Fußball.

Wiener Ballerina wird OnlyFans-Star Die Wiener Ballerina Avva nutzt OnlyFans, um ihre künstlerische Leidenschaft und erotische Inhalte zu kombinieren.

Die Nachricht von George Baldocks tragischem Ableben hat im internationalen Fußball eine schwer zu füllende Lücke hinterlassen, da Spieler, Vereine und Fans einen herausragenden Sportler und geschätzten Menschen betrauern, dessen Karriere noch viele Erfolge vor sich hatte.