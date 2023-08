Mann rast mit unglaublichen 136 km/h durch Favoriten

In der Nacht von Sonntag auf Montag führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien Geschwindigkeitsmessungen mittels eines mobilen Radarmessfahrzeugs durch. Die Straße, auf der sich das spektakuläre Ereignis abspielte, war die vielbefahrene Laaer-Berg-Straße.

Gegen Mitternacht wurde eine eklatante Geschwindigkeitsübertretung festgestellt, die selbst erfahrene Polizisten überraschte. Ein PKW-Lenker raste statt der erlaubten 50 km/h mit unglaublichen 136 km/h stadteinwärts. Die enorm hohe Geschwindigkeit stellte nicht nur eine massive Gefahr für den Verkehr dar, sondern führte auch zu einer unmittelbaren Konfrontation mit den Polizisten.

Fahrer angezeigt

Die Verkehrsbehörden zeigten den betreffenden Lenker umgehend an, was schwere Konsequenzen für ihn nach sich ziehen könnte. Im schlimmsten Fall droht ihm der Entzug seiner Lenkberechtigung, da eine Geschwindigkeitsüberschreitung in einem solchen Ausmaß als schwerer Verstoß gegen die Verkehrsregeln gilt.