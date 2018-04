Mann entreisst fremdes Kind und springt vor Zug

Steirer onanierte 45 Mal öffentlich vor Erwachsenen und Kindern

Polizeibeamte nahmen in Leibnitz, in der Steiermark, einen 43-Jährigen Mann fest. Dieser soll seit Wochen mehrmals in der Öffentlichkeit geschlechtliche Handlungen an sich vorgenommen haben, sowohl vor Erwachsenen als auch vor Kindern. Der Mann war seit August 45 Mal im…