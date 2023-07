Mann erleidet Kopfverletzung wegen Semsas Lied (FOTO)

Ein feucht-fröhlicher Abend endete für den 25-jährigen Stefan K. Mladic unerwartet im Krankenhaus. Gemeinsam mit Freunden verbrachte er den Samstagabend in einem Gasthaus im bosnischen Gradiška. Als ein Lied der beliebten Folk-Sängerin Semsa Suljakovic ertönte, ließ er sich in einem emotionalen Überschwang dazu hinreißen, sich ein Glas auf den Kopf zu schlagen. Das Resultat: heftige Kopfverletzungen und ein abruptes Ende der Feierlichkeiten.

„Er hat sich ein Glas auf den Kopf geschlagen. Ein Lied von Semsa Suljakovic hat ihn emotional ergriffen. Er erlitt zwei Schnittwunden auf der Stirn und eine offene Kopfverletzung. Aktuell wird er medizinisch betreut, die Wunden werden kontrolliert und regelmäßig verbunden“, schildert die behandelnde Ärztin den außergewöhnlichen Vorfall.

In den sozialen Medien wird hitzig über diesen ungewöhnlichen Vorfall diskutiert. Ob der medizinische Bericht, der in den sozialen Netzwerken geteilt wird, authentisch ist oder bloß eine Fotomontage, ist noch unklar.

Die Online-Kommentare zu diesem Zwischenfall sorgen derweil für heitere Unterhaltung. Ein Foto, welches den verletzten Stefan K. Mladić mit verbundenem Kopf und blutbeflecktem Hemd zeigt, wird mit Kommentaren wie „Der König“ versehen.

Interessanterweise ist Mladić nicht der Einzige, dem so etwas zugestoßen ist. Bereits in der Vergangenheit musste ein junger Mann aus Banja Luka medizinisch behandelt werden, weil er sich in einer emotionalen Situation eine Flasche auf den Kopf geschlagen hatte.

Auch in Belgrad ereignete sich vor wenigen Monaten ein ähnlicher Zwischenfall – ausgelöst durch ein Lied des Sängers Šaban Šaulić.