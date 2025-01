Mann stirbt in U-Bahnstation – Betrieb eingeschränkt

Am Dienstagabend ereignete sich am Bahnhof Meidling in Wien ein tragischer Vorfall, als ein Mann auf dem Bahnsteig einen Herzstillstand erlitt und trotz schnellem Eingreifen der Hilfskräfte noch vor Ort verstarb.

Aktuelle Lage am Bahnhof

Aufgrund des laufenden Rettungseinsatzes konnten die Züge der Linie U6 nicht an der Station Meidling halten. Ein Ende der Sperre der Station ist derzeit noch nicht absehbar. In und um die Station bei den Bus- und Straßenbahnhaltestellen werden die Passagiere mit Durchsagen auf die Sperre hingewiesen.

Den Reisenden wird empfohlen, alternative Routen zu nutzen und die betroffene Station zu meiden, bis die Sperre aufgehoben ist.

