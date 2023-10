Marija Serifovic: „Wenn JK ein Problem hat, soll sie es selbst lösen!“

Die serbische Sängerin Marija Serifovic ist nach einer längeren Pause mit einem neuen Album zurück, und die Fans sind begeistert. Doch nicht alle scheinen sich mit ihr zu freuen. Ein ungeklärtes Drama mit ihrer einstigen Kollegin Jelena Karleusa wirft Schatten auf das sonst so strahlende Comeback.

Marija Serifovic, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2007, hat nach mehreren Jahren musikalischer Abstinenz ein neues Album veröffentlicht. „Es war an der Zeit für ein neues Album“, sagte die Sängerin, deren letztes Album bereits 2014 erschienen war. „Ich habe mich sehr darauf gefreut“, fügte sie hinzu. Die Fans teilen ihre Begeisterung, und das Album erfreut sich großer Beliebtheit.

Bevor das Album jedoch das Licht der Welt erblickte, durfte eine andere Künstlerin einen exklusiven Einblick erhalten. Aleksandra Prijovic, eine aufstrebende serbische Sängerin, hatte die Ehre, einen Teil des Albums vorab zu hören. „Wir haben uns am Abend vor der Veröffentlichung des Albums getroffen, und ich habe ihr einen Song vorgespielt. Sie hat geweint, sie hat richtig geweint!“, erzählte Marija lachend.

Funkstille zwischen JK und Marija

Doch nicht alle teilen die Freude über Marijas Comeback. Jelena Karleusa, eine ehemalige Kollegin von Marija, hat sich noch nicht zu dem neuen Album geäußert. Die beiden Sängerinnen waren einst zusammen in der Jury der Show „Zvezde Granda“, doch seit einiger Zeit scheint es zwischen ihnen zu kriseln. Jelena folgt Marija nicht mehr auf Instagram, was in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgte.

Marija Serifovic äußerte sich dazu wie folgt: „Ich habe kein Problem mit Jelena Karleusa. Wenn sie ein Problem hat, dann sollten wir das alle hören. Ich weiß wirklich nicht, das ist meine einzige Antwort. Ich denke, es gibt wichtigere Dinge im Leben, die Unterstützung verdienen, besonders wenn es um unseren Beruf geht. Das sind die Dinge, die passieren, wenn die Kameras aus sind. Ich habe damit kein Problem. Wenn Karla ein Problem hat, sollte sie es mit sich selbst lösen.“