Vom Guerillaführer zum Staatsoberhaupt und nun vor Gericht: Hashim Thaci droht ein halbes Leben hinter Gittern für mutmaßliche Kriegsverbrechen im Kosovo-Konflikt.

Internationale Anklage

Internationale Kriegsverbrecherprosekutoren haben heute eine 45-jährige Haftstrafe für den ehemaligen Präsidenten des Kosovo, Hashim Thaci, gefordert. Dem 57-Jährigen wird vorgeworfen, während des Kosovo-Konflikts ethnisch albanische Guerillaeinheiten kontrolliert zu haben, die schwere Kriegsverbrechen begingen.

Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Thaci und weitere Führungspersonen der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) eine gewaltsame Kampagne gegen politische Gegner sowie ethnische Minderheiten wie Serben und Roma orchestrierten. Ziel sei die vollständige Machtübernahme im Kosovo gewesen. Bemerkenswert ist dabei, dass laut Anklage die meisten Opfer dieser Verfolgung der ethnisch albanischen Mehrheitsbevölkerung angehörten.

Schwere Vorwürfe

„Die Angeklagten haben Verbrechen gegen ihre Gegner begangen, um die Kontrolle über den Kosovo zu übernehmen“, erklärte Staatsanwältin Kimberly West vor dem Gericht in Den Haag. Sie führte aus, dass in den Jahren 1998 und 1999 mehr als hundert politische Gegner und mutmaßliche Kollaborateure der serbischen Sicherheitskräfte getötet wurden. Zudem seien Hunderte Menschen in rund 50 Lagern unter UCK-Verwaltung misshandelt worden.

Der Spezialisierte Gerichtshof für den Kosovo, besetzt mit internationalen Richtern und Anwälten, wurde 2015 eingerichtet, um Kriegsverbrechensfälle nach kosovarischem Recht gegen ehemalige UCK-Kämpfer zu verhandeln. Viele Kosovaren betrachten das Tribunal allerdings als voreingenommen und sehen in den UCK-Kommandanten Helden, die ihr Land von der serbischen Unterdrückung befreiten.

Thacis Verteidigung

„Dieser Fall bezieht sich auf das Ziel der vier Angeklagten, die Kontrolle über den gesamten Kosovo zu erlangen und durchzusetzen“, betonte West zum Abschluss des fast dreijährigen Prozesses vor dem Haager Sondergerichtshof.

Thaci, der zwischen 2008 und 2020 als Premierminister, Außenminister und Präsident des unabhängigen Kosovo amtierte, weist gemeinsam mit seinen Mitangeklagten sämtliche Vorwürfe zurück. Seine Verteidiger argumentieren, dass Thaci keinen tatsächlichen Einfluss auf die UCK und deren militärische Führung ausgeübt habe.

Seine Verteidiger werden voraussichtlich am Mittwoch ihre Schlussplädoyers halten.