MC Stojan stürzt von Bühne – Konzert wird zum Viral-Hit (VIDEO)

Ein Auftritt, der buchstäblich ins Publikum geht – MC Stojan erlebt auf der Bühne einen Moment, den das Netz sofort festhält.

Bei einem Clubauftritt in Kroatien ist dem Sänger MC Stojan ein Missgeschick passiert, das er wohl so schnell nicht vergessen wird: Während seiner Performance geriet er dem Bühnenrand gefährlich nah – und ehe er sich versah, verlor er das Gleichgewicht und stürzte direkt ins Publikum.

Viraler Sturz

Was folgte, war das übliche Prozedere unserer Zeit: Ein Video des Sturzes machte binnen kürzester Zeit die Runde in den sozialen Netzwerken. Die Reaktionen der Umstehenden ließen nicht lange auf sich warten – sowohl das Security-Personal als auch Besucher aus den vorderen Reihen eilten dem Sänger sofort zu Hilfe. Zum Glück blieb der Vorfall ohne ernsthafte Folgen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

MC Stojan selbst nahm die Sache mit Fassung – und mit einem Augenzwinkern. „Mir geht’s gut, ich lebe“, ließ er wissen. Nachdem das Video viral gegangen war, legte er auf seinen sozialen Kanälen nach: „Es kommt nicht darauf an, wie oft du fällst, sondern wie oft du wieder aufstehst“, schrieb er – eine Lebensweisheit, die in diesem Fall wörtlicher kaum gemeint sein konnte.