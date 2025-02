Menschenhandel in Bosnien: 31 Kinder aus Haus befreit

Bei einer Polizeiaktion im bosnischen Brčko wurden 31 Kinder mit kroatischen Pässen entdeckt. Drei Verdächtige wurden wegen Menschenhandels festgenommen.

In einer koordinierten Aktion im bosnischen Distrikt Brčko hat die Polizei gemeinsam mit den zuständigen Behörden ein Haus durchsucht, in dem sie 31 Kinder entdeckte. Wie das Nachrichtenportal Kliks berichtet, verfügten diese Kinder über kroatische Pässe. Aufgrund des Verdachts auf Menschenhandel und anderen Straftaten, wie Vernachlässigung oder Missbrauch, wurden drei Personen in Gewahrsam genommen.

Der Einsatz wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchgeführt, wobei der Sozialdienst und das Rote Kreuz unterstützend tätig waren. Die betroffenen Kinder wurden umgehend an einem sicheren Ort untergebracht, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Festnahmen und Ermittlungen

„Im Zuge der bisherigen Ermittlungen wurden drei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, in Menschenhandel, Kinderhandel sowie Vernachlässigung oder Misshandlung von Kindern verwickelt zu sein. Die Untersuchungen zu diesem Vorfall dauern an“, so die offizielle Mitteilung der Polizei.

Laut Informationen von „Klix.ba“ fanden die Behörden in dem Haus im Raum Brčko 31 Kinder, darunter auch Neugeborene. Diese wurden von einer Frau betreut, die vermutlich italienische Staatsbürgerin ist. Bei den beiden anderen Festgenommenen soll es sich um einen Gerichtspolizisten und seine Mutter handeln.