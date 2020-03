Metro macht Einkauf ohne Kundenkarte möglich!

Der Großhändler Metro ermöglich den Einkauf während der Corona-Krise auch Personen ohne Kundenkarte.

“Wir öffnen unserer Türen vorübergehend FÜR ALLE in allen Märkten in Österreich!”, kündigt der Großhändler in einem Facebook-Posting an. Um bei Metro einkaufen zu gehen, brauchte man bislang eine eigene Kundenkarte, die nur an gewerbliche oder institutionelle Großverbraucher” ausgegeben wurde.

Aufgrund der derzeitigen Umstände ermöglicht der Händler aber nun allen den Großeinkauf. Das gilt für alle 12 Standorte österreichweit, bestätigt das Unternehmen.

Dennoch appelliert Metro an seine Kunden „eine gesunde Distanz“ zu halten und respektvollen Umgang zu pflegen.