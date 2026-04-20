Microsoft zieht Millionen den Stecker – Beliebte Outlook-App verschwindet

Eine beliebte App verschwindet – und Millionen Nutzer stehen vor einem Wechsel, den sie sich nicht ausgesucht haben.

Microsoft wird seine schlanke E-Mail-Anwendung Outlook Lite schon bald endgültig abschalten. Mit Wirkung zum 25. Mai 2026 stellt der Konzern die App vollständig ein – danach lässt sie sich nicht mehr verwenden. Für Millionen betroffener Nutzerinnen und Nutzer stellt sich damit die dringende Frage nach einer geeigneten Nachfolgelösung.

Bereits seit Oktober ist die Anwendung nicht mehr über den Google Play Store erhältlich; wer sie zuvor installiert hatte, konnte sie seither noch weiter betreiben – doch auch das wird bald Geschichte sein. Wie unter anderem die Plattform Neowin berichtet, hat Microsoft die Abschaltung offiziell bestätigt.

Lites Erfolgsgeschichte

Gestartet war Outlook Lite im Juli 2022 mit einer klar definierten Zielgruppe: Menschen, die günstige Smartphones mit begrenztem Speicher und schwächerer Rechenleistung verwenden. Die App punktete mit kurzen Ladezeiten, sparsamen Datenverbräuchen und einem insgesamt schonenden Umgang mit den Ressourcen des Geräts. Mit einer Installationsgröße von nur 5 MB war sie für Geräte mit mindestens 1 GB RAM optimiert.

Obwohl der Funktionsumfang bewusst reduziert gehalten wurde und im Wesentlichen das Versenden und Empfangen von E-Mails im Vordergrund stand, entwickelte sich die Anwendung zu einem echten Publikumserfolg – mit mehr als zehn Millionen Downloads.

Keine Begründung

Weshalb Microsoft diesen Schritt vollzieht, lässt das Unternehmen offen. Eine öffentliche Begründung wurde bislang nicht kommuniziert. Fest steht lediglich, dass Betroffene künftig auf die vollwertige Version Microsoft Outlook ausweichen sollen.

Diese verfügt zwar über einen deutlich erweiterten Funktionsumfang – darunter eine integrierte Kalenderverwaltung –, stellt an Speicherplatz und Systemleistung jedoch auch höhere Anforderungen.

Für viele Nutzerinnen und -Nutzer kommt das Ende der App, das bereits Ende Mai wirksam wird, unerwartet.