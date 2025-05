Milder Maitag in Wien: Sonne kündigt sich an

Der Mai zeigt sich in Wien heute von seiner milden Seite. Nach einem wolkigen Morgen dürfen sich die Wienerinnen und Wiener auf einen freundlicheren Tag mit Temperaturen bis zu 16 Grad freuen. Die Wolkendecke lockert im Tagesverlauf auf und macht Platz für angenehme Frühlingsstunden – perfekt für einen Spaziergang durch die erwachende Natur der Bundeshauptstadt.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Startet mit 11 Grad und stark bewölktem Himmel

Tagsüber: Temperaturen klettern auf angenehme 16 Grad

Niederschlag: 0% Wahrscheinlichkeit, Regenschirme können zu Hause bleiben

Wind: Durchschnittlich 11 km/h aus nordnordwestlicher Richtung, am Vormittag bis zu 8 km/h, mittags 10 km/h, abends 3 km/h

Bewölkung: Morgen 77%, mittags 76%, abends auf 54% auflockernd

Sonnenstunden: Beachtliche 14 Stunden und 46 Minuten

Temperaturunterschiede: In der Innenstadt 16 Grad, in den Außenbezirken ähnliche Werte

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Donnerstag verspricht ähnlich milde Temperaturen mit einem Höchstwert von etwa 16 Grad, allerdings nimmt die Bewölkung wieder zu und erreicht etwa 88%. Der Wind dreht leicht auf nordnordöstliche Richtung bei gleichbleibender Stärke von etwa 11 km/h. Auch am Donnerstag bleibt es voraussichtlich niederschlagsfrei.

Für Freitag deutet sich ein leichter Temperaturrückgang auf etwa 13 Grad an, bei aufgelockerter Bewölkung von rund 63%. Der Wind bleibt mit etwa 10 km/h aus nordnordwestlicher Richtung beständig.

KOSMO-Wettertipp

Der heutige Tag eignet sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten am Nachmittag, wenn die Bewölkung am geringsten ist. Nutzen Sie die trockenen Bedingungen für einen Besuch in einem der Wiener Parks oder für eine Radtour entlang der Donau. Die milde Temperatur von 16 Grad ist ideal für leichte Freizeitaktivitäten, ohne dass man ins Schwitzen gerät. Denken Sie trotzdem an eine leichte Jacke für den kühleren Morgen und Abend, wenn die Temperaturen auf etwa 11 Grad zurückgehen.