Millionenpleite: Reinigungsunternehmen meldet Insolvenz an!

Die PS Facility Services GmbH, ein renommiertes Reinigungsunternehmen mit Sitz in Traun, hat heute ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Firma plant, ertragsschwache Unternehmensbereiche zu schließen und bietet ihren Gläubigern eine Sanierungsquote von 20 Prozent an.

Die Herausforderungen, denen das Unternehmen gegenübersteht, sind vielschichtig. Nach seiner Neugründung im März 2020 wurde das Unternehmen nahezu sofort von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen. Da es keine Vergleichszahlen aus den Vorjahren gab, erhielt das Unternehmen kaum Pandemie-Förderungen. „Nach überstandener Corona-Krise hatte die hohe Inflation eine erhebliche Personalkostensteigerung zur Folge“, berichtet der KSV1870. Zusätzlich kam es zu einem Personalaufbau, da das Unternehmen sein Geschäftsfeld um Sonderreinigungs-Leistungen erweiterte. Mit steigenden Energiekosten und einer Umsatzentwicklung, die nicht wie geplant verlief, sah sich das Unternehmen gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Die PS Facility Services GmbH, die in den Bereichen Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung tätig ist und 87 Mitarbeiter beschäftigt, hat aktive Vermögenswerte von 992.300 Euro, wovon laut AKV 500.000 Euro auf offene Forderungen entfallen. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich laut KSV1870 auf rund 1,636 Millionen Euro.

Sanierungsplan

Um aus dieser finanziellen Schieflage herauszukommen, hat das Unternehmen einen Sanierungsplan vorgelegt. „In diesem von der Schuldnerin selbst gestellten Antrag bietet man seinen Gläubigern eine 20-prozentige Sanierungsplan-Quote (zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplanes), die nach der Schließung ertragsschwacher Unternehmensteilbereiche durch die Fortführung finanziert werden soll“, erklärt Alexander Meinschad vom KSV1870.

Hinter der Firma stehen die Brüder und Geschäftsführer Petar Cacic und Slavko Cacic. „Das PS in unserem Namen PS Facility Services steht nicht nur für die Pferdestärke, mit der wir an unsere Projekte herangehen, sondern auch für uns, die Brüder Cacic. 2020 übernahmen wir die Firma Media Clean, in der unser Vater Mato Cacic bereits seit der Firmengründung vor 20 Jahren tätig war“, verrät die Firmenhomepage. Die Brüder haben sich entschieden, die Firma als Familienbetrieb weiterzuführen und legen großen Wert auf respektvollen Umgang und absolute Kundenzufriedenheit.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Linzer Anwalt Thomas Kurz bestellt. Mit der Eröffnung des Sanierungsverfahrens beginnt nun ein neues Kapitel für die PS Facility Services GmbH. Es bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen seine finanziellen Schwierigkeiten bewältigen und sich in der hart umkämpften Reinigungsbranche behaupten wird.