Mord aus Eifersucht: Enkel verwickelte Großvater in Mordkomplott gegen “Rivalen”

Der 51-jährige N.S. aus einem Dorf in der Nähe von Lebane (Serbien) wurde am Samstag getötet, seine Leiche wurde in einem naheliegenden Waldstück gefunden. Tatverdächtig sind T. P. (77) und sein Enkel M. P. (33) aus dem Nachbardorf.

Der 77-Jährige und sein 33-jähriger Enkel wurden laut Berichten der lokalen Medien gestern festgenommen. T. P. soll den Tathergang detailliert beschrieben und den Mord an dem 51-Jährigen gestanden haben. Er sei angeblich von seinem Enkel zu der Tat überredet worden, weil dieser in die Frau des Opfers verliebt sei.

Die Nachbarn des Opfers im Dorf bei Lebane gaben gegenüber dem „Kurir“ an, dass der 51-Jährige ein guter Nachbar und außergewöhnlich hilfsbereiter Mensch war.

„N. S. war ein guter Mensch, ein Familienvater, der fleißig gearbeitet hat, um seine Familie zu ernähren. Er ist nach der Heirat zu der Familie seiner Frau gezogen und hat eine Holzfirma aufgebaut. Er kam mit allen gut aus. Wir waren schockiert, als wir hörten, was passiert ist. Wir können es nicht fassen, dass wir ihn nie mehr wiedersehen werden.“

Die Einheimischen bestätigten gegenüber den Medien, dass die Gerüchte, wonach M.P. seinen Großvater zu dem Mord an N.S. überredet haben soll, ihr Dorf bereits erreicht haben.

“Wir haben gehört, dass M.P. die Tat wegen der Frau des Opfers begangen haben soll. Es wird vermutet, dass er seinen Großvater dazu überredet hat, weil dieser schon älter ist und möglicherweise ohne eine Haftstrafe davonkommt“, sagte einer der Nachbarn.

Das Opfer soll an dem besagten Tag in den Wald gegangen sein, um Eichenzweige für das serbisch-orthodoxe Weihnachtsfest zu sammeln, die seine Frau später verkaufen sollte. Er wurde mit einem Schuss aus einem Gewehr getötet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um alle Umstände des Verbrechens aufzuklären.