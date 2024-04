Mordversuch: 59-Jähriger will Frau aus Fenster stoßen

In einer dramatischen Rettungsaktion hat das beherzte Eingreifen von Passanten in Graz das Leben einer Frau gerettet. Gefangen in der tödlichen Umklammerung eines betrunkenen Ehemanns, der sie aus dem Fenster eines Hochhauses zu stoßen versuchte, bewahrte die Aufmerksamkeit der Umstehenden die 59-jährige Mongolin vor dem Sturz in die Tiefe.

Der Vorfall, der sich in einem Wohnblock im Herzen von Graz ereignete, wurde durch das schrille Schreien der Frau eingeleitet. Ein Passant und ein anderer Bewohner des Gebäudes wurden Zeugen, wie sie bereits mit dem Oberkörper aus dem Fenster ihrer Wohnung im fünften Stock hing. „Ey, hey“, rief der Passant verzweifelt nach oben, während ein anderer Bewohner aus dem dritten Stock entsetzt fragte: „Was ist mit euch?“

Alkoholproblem

Seit über sechs Jahren lebt das mongolische Paar in der steirischen Stadt. Der 59-jährige Mann, einst Einzelhandelskaufmann in seiner Heimat, hat in Österreich diesen Beruf nicht mehr ausgeübt. Sein Umgang mit Alkohol, vorzugsweise Wodka, schien wiederholt für Unruhe zu sorgen. Am Tag des Vorfalls hatte er in einem Versuch, seinen Kater zu bekämpfen, beinahe eine ganze Flasche konsumiert.

Versuchter Mord?

Die genauen Beweggründe für die plötzliche Gewaltanwendung des Mannes bleiben unklar, doch steht fest, dass er seine Frau gepackt und kopfüber zum Küchenfenster geführt hat, wo sie in Lebensgefahr schwebte. Dieses aggressive Verhalten war vielleicht einer Auseinandersetzung über sein Trinkproblem vorausgegangen. Dennoch schien er von den panischen Schreien seiner Frau unbeeindruckt, bis die Rufe der Zeugen ihn aus seiner Rage rissen.

Frau verzeiht ihm

Die Polizei traf ein, als sich die Lage bereits beruhigt hatte, doch der Vorwurf wiegt schwer: versuchter Mord. Der Ehemann wurde festgenommen und wird sich kommenden Dienstag, dem 16. April, vor Gericht verantworten müssen. Was die Beziehung des Paares angeht, so scheint die Liebe der Ehefrau zu ihrem Mann ungebrochen. Sie hat ihm den erschütternden Vorfall bereits verziehen.