Multimilliardär Jeff Bezos macht Urlaub in Kroatien

Jeff Bezos und seine Verlobte, Lauren Sánchez, sind auf einer luxuriösen Mittelmeer-Kreuzfahrt mit ihrer Super-Yacht ‚Koru‘. Sie werden von einer Riege von Hollywood-Größen wie Katy Perry und Orlando Bloom begleitet.

Hand in Hand schlendern Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, und seine Verlobte Lauren Sánchez durch Dubrovnik, Kroatien. Ihre einmonatige Mittelmeer-Reise auf ihrer luxuriösen Super-Yacht „Koru“ hat sie nun in diese historische Stadt geführt. Und sie sind nicht alleine: An Bord der 127 Meter langen Mega-Segelyacht befinden sich die US-Sängerin Katy Perry, der Schauspieler Orlando Bloom und der Soul-Star Usher.

Die opulent ausgestattete Yacht, die Bezos schätzungsweise 500 Millionen Dollar gekostet hat, bietet Annehmlichkeiten wie einen XXL-Pool und Lounge-Bereiche auf drei offenen Decks, oder gar ein eigenes Kino. Bei einer Außentemperatur von angenehmen 27 Grad Celsius und Wasser-Temperaturen um die 26 Grad, kein Wunder, dass die berühmte Crew die meiste Zeit an Bord verbringt, eiskalte Getränke genießend und sich entspannend.

Eine jüngste Exkursion führte sie auf die idyllische Insel Sipan, nordwestlich von Dubrovnik. Hier reservierte der Milliardär Bezos die Terrasse eines Restaurants ausschließlich für seine Verlobte und seine prominenten Gäste. Als wären sie gewöhnliche Touristen, zückten Katy Perry und Lauren Sánchez ihre Handys, um Fotos der historischen Stadtmauer in der warmen Abendsonne zu knipsen.

Zurück in Dubrovnik, schlenderten sie durch die verwinkelten Gassen der Altstadt, mit Bezos und Sanchez, die Hand in Hand die berühmte Hauptstraße Stradun erkundeten. Am späten Abend kehrten sie alle gut gelaunt mit dem Beiboot zu ihrer schwimmenden Luxus-Unterkunft zurück.

Jeff Bezos‘ Kreuzfahrt zieht eine beeindruckende Liste von VIP-Gästen an: In den vergangenen Wochen waren bereits der Microsoft-Gründer Bill Gates, Reality-Star Kris Jenner, US-Talkerin Oprah Winfrey und Hollywood-Star Demi Moore zu Gast. Es bleibt offen, welche Promis als Nächstes an Bord gehen werden.