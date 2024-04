Mutter und Tochter schreien panisch, als sie ihre Katze sehen (VIDEO)

In einem Hinterhof in Buderim, Queensland, durchlebte eine Familie einen wahren Alptraum: Ihre Haustierkatze war das Ziel eines massiven Teppichpythons. Überwachungskameras fingen den Moment ein, als die etwa 1,5 Meter lange Schlange sich auf das Tier stürzte. Die Aufnahmen zeigen, wie die Mutter des Haushalts, zunächst noch in Unwissenheit, plötzlich in Panik ausbricht und verzweifelt versucht, ihr Tier zu retten.

Python-Angriff

Die Szenerie, die sich in der Familienoase zugetragen hat, könnte idyllischer kaum sein. Die Katze genießt die Ruhe des Gartens, als plötzlich die Stille durch das beunruhigende Vorrücken eines Pythons unterbrochen wird. Die Stimmen der erschrockenen Familienmitglieder, darunter die der Mutter und ihre Tochter, sind im Hintergrund zu hören. Sie schreien und fluchen in Angst um das geliebte Haustier, als die Schlange das Tier ergreift. Mit beeindruckender Geschwindigkeit flüchtet die Katze, Python im Schlepptau, ins Innere des Hauses.

Waghalsige Rettungsaktion

Doch was wie ein Todeskampf erscheint, endet in einer erstaunlichen Wendung. Die Familie schafft es, die Katze aus den Fängen der Schlange zu befreien und ruft umgehend Fachleute zur Unterstützung. Die Heldentaten der Mutter und Tochter bleiben nicht unerwähnt: Stuart McKenzie von Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, die hinzugezogen wurden, lobt ihr mutiges Eingreifen. „Sie haben die Schlange sicher entfernt und uns gerufen, um sie umzusiedeln! Einige der Aufnahmen (und Schreie) wurden von der Sicherheitskamera hinten eingefangen! Unglaublich!“, so McKenzie auf Facebook.

Gefahr abgewendet – Python in sicheren Händen

Die letzte Sequenz des Videos zeigt die Katze allein im Garten – unverletzt, ein Zeugnis für das beherzte Eingreifen der Familie. „Ehrlich gesagt, waren die Mutter und die Tochter so mutig und haben fantastische Arbeit geleistet. Es war eine großartige Anstrengung, um der Katze zu helfen und die Schlange nicht zu verletzen“, fügt McKenzie anerkennend hinzu.

Große Aufmerksamkeit in sozialen Medien

Seitdem das Video in sozialen Netzwerken geteilt wurde, zieht es Tausende von Zuschauern in seinen Bann. Nutzer zeigen sich schockiert und beeindruckt von dem Vorfall, kommentieren das mutige Handeln der Familie und wünschen der Katze alles Gute. Trotz der Seltenheit von Pythonangriffen auf größere Haustiere wie Katzen, mahnen einige Kommentatoren zur Vorsicht und plädieren für den Schutz der Haustiere in entsprechenden Gehegen.

Der Vorfall erinnert an frühere tragische Ereignisse, in denen Pythons Haustiere erbeutet haben. Es ist eine Mahnung, dass in Regionen mit solchen Wildtieren Vorsicht geboten ist und dass die Natur immer wieder ihre eigenen Regeln aufzeigt. Glücklicherweise ging diese Begegnung glimpflich aus, dank des unerschrockenen Einsatzes einer Familie und eines Expertenteams, das sich für die friedvolle Koexistenz von Mensch und Tier einsetzt.