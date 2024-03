Feuerwehr-Helden retten zwei Katzenleben in dramatischer Aktion (FOTOS)

In einer dramatischen Rettungsaktion haben Feuerwehrleute in Bozen zwei Katzen das Leben gerettet. Die Vierbeiner wurden leblos in einer brennenden Wohnung aufgefunden und konnten erfolgreich reanimiert werden.

Der Alarm erreichte die Feuerwache um 17.25 Uhr. In der Alten Mendelstraße, am Rande der Landeshauptstadt von Südtirol, war in einer Küche im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch ihre geliebten Haustiere mussten sie in der mit giftigem Rauch gefüllten Wohnung zurücklassen.

Mit Sauerstoff versorgt

Die Feuerwehrleute, die auf den Brand aufmerksam gemacht wurden, handelten sofort. „Während den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute in der Wohnung zwei Katzen ohne Lebenszeichen am Boden liegend vor“, berichtete ein Feuerwehrmann nach dem dramatischen Einsatz. Doch die Retter gaben nicht auf, brachten die leblosen Tiere ins Freie und setzten ihre Rettungsmaßnahmen fort.

Mit Sauerstoffmasken, die normalerweise für Menschen im Einsatz sind, versorgten die Feuerwehrleute die beiden Katzen. Ein Anblick, der Hoffnung machte: Die kleinen Vierbeiner kamen tatsächlich wieder zu sich.

Die Erleichterung war groß, sowohl bei den Feuerwehrleuten als auch bei den Bewohnern des Hauses. „Nachdem sich die zwei Katzen tatsächlich wieder erholt hatten, gab es zumindest für die Kinder, welche in der betroffenen Wohnung leben, einen großen Grund zur Freude“, teilte die Feuerwehr nach dem erfolgreichen Einsatz mit.

Dieser Vorfall ist ein Beweis dafür, dass Mut und schnelles Handeln Leben retten können – egal ob Mensch oder Tier. Die Feuerwehrleute von Bozen haben gezeigt, dass sie bereit sind, alles zu tun, um Leben zu retten. Ein großer Dank gebührt ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Hingabe.