Kinder gehen leer aus: Frau vererbt ihren Haustieren Millionen

In einer bemerkenswerten Wendung hat eine wohlhabende Frau aus Shanghai, Frau Liu, beschlossen, ihr Vermögen von rund 2,5 Millionen Euro nicht ihren Kindern, sondern ihren Haustieren zu hinterlassen.

In China, einem Land, in dem Testament und Erbschaften eine tiefe kulturelle Bedeutung haben, hat eine Frau aus Shanghai, Frau Liu, eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen. Sie hat beschlossen, ihr Vermögen von rund 2,5 Millionen Euro ihren Haustieren zu vererben und ihre Kinder aus dem Testament zu streichen.

Testament geändert

Frau Liu änderte ihr Testament, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihre Kinder sie während ihrer Krankheit nicht besuchten und selten anriefen, um nach ihrem Wohlbefinden zu fragen. In diesen schwierigen Zeiten waren es ihre Haustiere – Katzen und Hunde – die ihr Gesellschaft leisteten.

Obwohl Frau Liu ihr Vermögen direkt ihren Haustieren hinterlassen wollte, ist dies nach chinesischem Recht nicht möglich. Daher entschied sie sich, das Erbe an eine lokale Tierklinik zu übertragen, unter der Bedingung, dass das Geld für die Pflege ihrer Haustiere und deren möglichen Nachkommen verwendet wird.

Chen Kai, ein Beamter im Testament-Registrierungszentrum in Peking, riet Frau Liu, jemanden zu finden, der die Tierklinik überwacht, um einen Missbrauch der Gelder zu verhindern. Sie wurden vor möglichen Risiken gewarnt und es wurde ihr klargemacht, dass sie das Testament jederzeit ändern kann, sollten sich die Beziehungen zu ihren Kindern verbessern.

große Diskussion

Die Entscheidung von Frau Liu hat in den sozialen Medien zu vielen Diskussionen geführt. Ein Mann äußerte in den sozialen Medien seine Empathie für Frau Liu: „Man kann nur erahnen, wie enttäuscht und gebrochen sie sein muss, wenn sie sich dazu entschieden hat, ihren Kindern nichts zu hinterlassen.“ Eine Frau stimmte Frau Lius Entscheidung zu und fügte hinzu: „Gut gemacht. Sollte meine Tochter mich in der Zukunft schlecht behandeln, werde ich mein Haus auch anderen hinterlassen.“