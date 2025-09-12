Nach Gerichtsurteil: Ljubljana friert Dodiks EU-Vermögen ein

Nach dem Gerichtsurteil zieht Slowenien die Reißleine: Der abgesetzte Präsident der Republika Srpska darf nicht mehr einreisen – seine Luxusvilla bleibt leer.

Die slowenische Regierung hat am 11. September 2025 Sanktionen gegen Milorad Dodik beschlossen und das Einreiseverbot einstimmig verabschiedet. Der abgesetzte Präsident der Republika Srpska (serbischer Landesteil Bosniens) erhält ein Einreiseverbot für Slowenien. Grundlage der Entscheidung ist ein Bericht des Ministeriums für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten, nachdem die Regierung in Ljubljana vor zwei Wochen zusätzliche Informationen zu Dodiks politischen Aktivitäten und seinen Vermögenswerten im Land angefordert hatte.

Wie der Nachrichtensender N1 Slowenien berichtet, zählt zu den Hauptgründen für die Sanktionen das Urteil des Gerichts von Bosnien und Herzegowina, das Dodik zu einem Jahr Haft und einem sechsjährigen Verbot der Ausübung öffentlicher Ämter verurteilt hat. Der Politiker weigert sich jedoch, den Teil des Urteils zu befolgen, der seinen Rücktritt als Präsident der Republika Srpska vorsieht. Auch seine separatistischen Bestrebungen und die fortlaufende Untergrabung staatlicher Institutionen sowie der Verfassungsordnung Bosnien und Herzegowinas werden als Gründe angeführt.

Verdächtige Geldflüsse

Verdächtige Geldflüsse, insbesondere umfangreiche Kapitaltransfers aus der Republika Srpska nach Slowenien – vorwiegend in Form von Immobilien- und Unternehmensinvestitionen – spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Sanktionsentscheidung. Slowenische Sicherheitsbehörden stellten bereits zuvor fest, dass Dodik und seine Familienangehörigen mehrere Immobilien in Slowenien besitzen, darunter eine Luxusvilla in Portorož, die auf seinen Schwiegersohn Djorgje Djuric eingetragen ist.

Regierungssprecher Matej Arcon bestätigte, dass die Transaktionen über Dodiks Familienangehörige und enge Vertraute abgewickelt wurden. Dodiks Sohn Igor Dodik und Schwiegersohn Djuric stehen bereits seit 2024 auf der US-Sanktionsliste, was die internationalen Ermittlungen zu den Geldflüssen unterstützte.

Mit dieser Maßnahme schließt sich Slowenien einer Reihe westlicher Staaten an, die bereits Sanktionen gegen Dodik und sein Umfeld verhängt haben – darunter die USA, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Polen und Litauen.

Politisches Signal

Die Regierung in Ljubljana betonte, dass die Sanktionen zwei Ziele verfolgen: den Schutz des slowenischen Finanzsystems vor verdächtigem Kapital sowie ein deutliches politisches Signal an Akteure aus dem Westbalkan, dass kriminelle Aktivitäten und die Untergrabung der Verfassungsordnung in Bosnien und Herzegowina weder toleriert noch in die Europäische Union importiert werden.

Die slowenischen Behörden behalten sich vor, die Liste der sanktionierten Personen zu erweitern, sollten weitere verdächtige Kapitalflüsse oder Immobilieninvestitionen aus dem Westbalkan festgestellt werden. Diese Ankündigung signalisiert eine härtere Gangart gegenüber fragwürdigen Investitionen aus der Region.

Es wird erwartet, dass diese Entscheidung heftige Reaktionen von Dodik hervorrufen wird, der seit längerem offen die Urteile des Gerichts von Bosnien und Herzegowina missachtet und an seiner separatistischen Politik festhält.

Experten warnen, dass die slowenischen Sanktionen Dodiks internationale Position weiter schwächen und seinen Zugang zu Kapital in EU-Ländern erschweren könnten.

Politische Beobachter in Ljubljana unterstreichen, dass dieser Schritt nicht nur eine Frage der Haltung gegenüber Dodik darstellt, sondern auch ein Prüfstein für Sloweniens Entschlossenheit ist, zur Stabilität des Balkans beizutragen und seine Politik mit westlichen Verbündeten abzustimmen.