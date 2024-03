Nach Shirin David & Capital Bra: Voyage bringt Ice Tea raus!

Der serbische Rapper Voyage macht seinem Namen alle Ehre und begibt sich auf eine neue Reise – allerdings nicht auf den Straßen der Musik, sondern durch die erfrischende Welt der Getränke. Der Künstler, mit bürgerlichem Namen Mihajlo Verouvic, hat kürzlich stolz über Instagram verkündet, dass er sich dem Trend seiner musikalischen Kollegen anschließt und seinen eigenen Eistee auf den Markt bringt.

„Are you thirsty?“ Unter dem Namen „Volim Tea“ wird Voyage seine Balkan-Community und darüber hinaus mit einem neuen Geschmackserlebnis verwöhnen. Das erste Bild, das Voyage über seine Social-Media-Kanäle teilte, zeigt ein silbernes Tetrapack, auf dem ein erfrischendes Pfirsichmotiv als Emoji prangt – eine erste Andeutung auf den verlockenden Geschmack des Getränks.

Die Entscheidung, in die Welt der Erfrischungsgetränke einzutauchen, scheint eine natürliche Weiterentwicklung für den Künstler zu sein. In einer Zeit, in der es im Rapgeschäft immer mehr zur Norm wird, nicht nur durch die Musik, sondern auch durch unternehmerische Aktivitäten aufzufallen, setzt Voyage nun ebenfalls auf Vielseitigkeit.

Nach dem Erfolg von ähnlichen Produkten seiner Kollegen wie Capital Bras „Bratee“ und Shirin Davids „Dirtea“ war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Voyage seine eigene Kreation präsentieren würde. Mit seinem „Volim Tea“ scheint er nicht nur den Durst seiner Fans stillen zu wollen, sondern auch eine Verbindung zu seiner musikalischen Vergangenheit herzustellen – viele seiner Follower assoziieren den Namen des Eistees mit seiner Ex Breskvica.

Fans ungeduldig

Wann genau der „Volim Tea“ in den Supermarkt-Regalen erhältlich sein wird, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. Doch eins ist sicher: Mit Voyage betritt ein weiterer prominenter Name die Bühne der Getränkeindustrie und verspricht, mit seinem Eistee nicht nur den Gaumen, sondern auch die Herzen seiner Fans zu erobern. Es bleibt abzuwarten, ob dieser neue Schritt des serbischen Rappers genauso erfolgreich sein wird wie seine musikalischen Werke – doch eins ist sicher: Die Spannung steigt, und die Fans dürfen sich schon jetzt auf ein erfrischendes Abenteuer freuen.