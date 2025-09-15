Nach tagelangem Bangen: Vermisste Sarah leblos entdeckt

Tagelang fehlte jede Spur von Sarah E. aus Wien-Wieden. Trotz intensiver Suche und hundertfacher Verbreitung ihres Fotos kam die traurige Gewissheit am Sonntagabend.

Seit dem 9. September um 10 Uhr galt die 21-jährige Sarah E. aus Wien-Wieden als vermisst. Die junge Frau war seit diesem Tag nicht mehr auffindbar, was bei ihren Angehörigen und Freunden große Besorgnis auslöste.

📍 Ort des Geschehens

Um bei der Suche nach der Vermissten zu helfen, schaltete sich der reichweitenstarke Instagram-Kanal „Österreich findet euch“ ein. Die etablierte Plattform, die sich auf die Verbreitung von Vermisstenanzeigen spezialisiert hat und regelmäßig bei der Aufklärung von Vermissten-Fällen unterstützt, veröffentlichte ein Foto der jungen Frau sowie eine detaillierte Beschreibung ihres Erscheinungsbilds zum Zeitpunkt ihres Verschwindens. Obwohl der Beitrag mehrere hundert Mal geteilt wurde, blieben konkrete Hinweise zu Sarahs Verbleib zunächst aus.

Personenbeschreibung

Die Gesuchte war zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und hatte schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine auffällige Kombination aus roter kurzer Hose und kurzem T-Shirt mit einer rot-pinken Weste darüber. Zudem hatte sie eine Stofftasche dabei und war mit schwarzen Schuhen der Marke Skechers unterwegs.

Am Sonntagabend endete die tagelange Suche mit einer traurigen Nachricht.

Die 21-jährige Sarah E. wurde tot aufgefunden.