Schock am Morgen: Erdbeben erschüttert Balkanland!

Griechenlands Urlaubsparadies wackelte: Ein Erdbeben der Stärke 4,1 traf den Dodekanes-Archipel. Das Epizentrum lag nahe der Insel Amorgos.

Am frühen Montagmorgen erschütterte ein Erdbeben der Stärke 4,1 auf der Richterskala den griechischen Dodekanes-Archipel. Wie das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) vermeldete, wurde das Beben um 06:52 Uhr Ortszeit registriert. Das Epizentrum befand sich im Küstengebiet der Insel Amorgos in einer Tiefe von 11 Kilometern.

Die betroffene Region ist für ihre seismische Aktivität bekannt, da sie in einer tektonisch aktiven Zone zwischen der afrikanischen und der eurasischen Platte liegt. Die Insel Amorgos in der südlichen Ägäis verzeichnet regelmäßig Erdbeben unterschiedlicher Intensität aufgrund dieser geologischen Gegebenheiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder Personen verletzt noch Sachschäden verursacht. Die zuständigen Behörden sahen keine Veranlassung, eine Tsunami-Warnung herauszugeben. Das EMSC sammelt und veröffentlicht Erdbebendaten in Echtzeit auf Basis von Messungen zahlreicher seismologischer Institute und bestätigte für das aktuelle Ereignis alle gemeldeten Parameter.