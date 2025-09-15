Behalten statt zurücksenden: Neue Retourenregel bei Amazon

Behalten statt zurücksenden: Amazon lockt deutsche Kunden mit Geld, wenn sie auf Retouren verzichten. Die neue Teilrückerstattung verspricht Vorteile für beide Seiten.

Amazon bietet künftig eine finanzielle Entschädigung für Kunden an, die auf eine Retoure verzichten. Der Online-Händler implementiert eine Teilrückerstattung, bei der Käufer einen kleinen Geldbetrag erhalten können, wenn sie Produkte trotz Mängeln behalten.

Die Teilrückerstattung wird laut Amazon in zahlreichen Produktkategorien verfügbar sein. Bei der Berechnung berücksichtigt der Konzern Faktoren wie Artikelgröße, Kaufpreis und den angegebenen Rückgabegrund. Kunden haben weiterhin die Möglichkeit, ihre Entscheidung zu revidieren und den Artikel innerhalb der regulären Rückgabefrist dennoch zurückzusenden, auch wenn sie zunächst die Teilerstattung gewählt haben.

Funktionsweise der Teilrückerstattung

Wie futurezone.de berichtet, ist diese Option bereits seit mehreren Wochen aktiv. Bei Rückgabewünschen können Kunden jetzt zwischen der herkömmlichen vollständigen Rückgabe und der neuen Teilrückerstattung wählen. Das Prinzip ist einfach: Wer bereit ist, ein nicht vollständig zufriedenstellendes Produkt zu behalten, erhält einen Teilbetrag zurück.

Beide Seiten profitieren von dieser Regelung. Für Amazon reduziert sich der logistische Aufwand bei Retouren, während Kunden eine finanzielle Kompensation erhalten. Der Versandriese erklärt auf Anfrage von Golem, dass diese Maßnahme darauf abzielt, den Rückgabeprozess für die Kundschaft komfortabler zu gestalten.

Wichtig ist die Flexibilität der neuen Regelung: Auch nach Annahme der Teilrückerstattung können sich Kunden innerhalb der regulären Rückgabefrist noch für eine vollständige Rückgabe entscheiden. Die bereits ausgezahlte Teilsumme wird dann entsprechend von der Vollerstattung abgezogen. Diese Lösung gibt Verbrauchern zusätzliche Sicherheit bei der Entscheidung.

Erstattungsbeträge im Detail

Die ersten Erfahrungsberichte von Nutzern deuten jedoch auf eher bescheidene Erstattungsbeträge hin. Ein Kunde berichtete auf Caschys Blog, dass ihm für ein 100-Euro-Smartphone lediglich 8,40 Euro als Teilerstattung angeboten wurden. In anderen Online-Diskussionen werden häufig Beträge um 2,99 Euro genannt.

Die konkrete Berechnungsmethode bleibt von Amazon weiterhin intransparent. Während das Unternehmen angibt, Faktoren wie Produktpreis, Größe und Rückgabegrund zu berücksichtigen, erhalten Kunden keine detaillierte Aufschlüsselung der Berechnung. Die Höhe der Teilerstattung scheint dabei deutlich unter dem zu liegen, was viele Verbraucher als angemessen empfinden würden. Ob dies auch nach Österreich kommt, ist noch nicht bekannt.